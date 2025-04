„A férfi favágóként dolgozott, korábban nem volt ismert mentális betegsége, nem kezeltékpszichiátriai problémával és a családjában sem állt fenn korábban pszichés zavar. A beszámoló szerintazonban nem először fogyasztott kannabiszt és kratomot sem, mindkét szert korábban is használta,de eddig különösebb gond nélkül. A kérdéses napon viszont nagyobb mennyiségben vett bekratomot (ami egy délkelet-ázsiai növény, fájdalomcsillapító és enyhe bódító hatása miatt terjedt el, könnyen beszerezhető akár online webshopokban is), és ezzel együtt kannabiszt is szívott.

A szerek hatására hirtelen megváltozott az állapota. Paranoid gondolatai lettek, hallucinációkjelentek meg nála, és azt érezte, hogy egy hang az súgja neki, hogy »valamilyen áldozatot kellbemutatnia«. Irányíthatatlan belső késztetést érzett arra, hogy megcsonkítsa magát. A házában,egyedül végzett önmagán műtéti pontosságú amputációkat: levágta mindkét fülét, majd a nemiszervét is.

A súlyos vérveszteség miatt a férfit mentő vitte kórházba, ahol azonnal műtétre volt szükség. Azamputált testrészek sajnos nem kerültek elő, így nem volt lehetőség azok visszavarrására. Azéletmentő beavatkozás után a férfit pszichiátriai osztályra helyezték át.

A pszichiáterek szerint a férfi nem volt tudatánál, nem fogta fel, mit tett. Vizsgálatokkal kiderült, hogynem áll fenn nála hosszú távú pszichés zavar (például skizofrénia), hanem az úgynevezettszerhasználat által kiváltott akut pszichózisban szenvedett. A kezelés során antipszichotikumot(olanzapint) és szorongáscsökkentőt (diazepámot) kapott, amely fokozatosan segített megnyugtatniés helyreállítani mentális állapotát.

Ahogy a pszichotikus állapot csillapodott, a férfi egyre jobban felfogta, mit tett. Mély megbánásttanúsított, és elkezdett aktívan együttműködni a kezelőorvosokkal. Pszichológiai támogatást kapott,és egyértelművé vált számára, hogy a szerek használata vezetett az öncsonkításhoz. A jövőjére nézveis komoly tervei voltak, különösen, hogy nagyon szerette volna visszakapni elveszített férfiasságát.

Öt hónappal később sikeres péniszrekonstrukciós műtétet hajtottak végre rajta. Az orvosok szerint eznemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hatalmas lépés volt a gyógyulás felé. A férfi azóta rendszeresenjár kontrollokra, nem tért vissza a szerhasználathoz, és nincsenek újabb pszichotikus tünetei.

Ez a történet rávilágít arra, milyen veszélyes lehet a »természetes« drogok kombinálása. A kratomotsokan biztonságos gyógynövényként tartják számon, fájdalomcsillapításra, relaxálásra használják, denagyobb dózisban nagyon komoly mellékhatásokat okozhat. A kannabisszal együtt különösenkiszámíthatatlanná válik a hatása.

Bár egyik szer sem új a piacon, a kettő kombinációjáról kevés kutatás áll rendelkezésre. Ez az eset isazt mutatja, hogy még mentálisan stabil embereknél is előfordulhat súlyos pszichózis, ha nagydózisban és kontroll nélkül használják ezeket.

A 31 éves férfi története egészen drámai, de van benne remény is. Az öncsonkítás, amit elkövetett,visszafordíthatatlan testi károkat okozott, de a megfelelő orvosi és pszichológiai segítséggel mégissikerült elindulnia a gyógyulás útján. Ma már tisztán látja, mi vezetett idáig és igyekszik másokat isfigyelmeztetni, hogy ne kövessék el ugyanezt a hibát.

Ez az eset nemcsak az orvosi szakmának jelent fontos figyelmeztetést, hanem mindenkinek, akikísérletezik bármilyen tudatmódosító szerrel. Nem kell mentálisan betegnek lenni ahhoz, hogy azember elméjét elborítsa a rossz szerkombináció, néha elég egyetlen alkalom is, hogy végzetesdöntéseket hozzunk. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy nincs jó vagy rossz drog. Csak drog van, és azminden esetben káros.”

