„Ceausescu mind a tíz ujját megnyalná” – áll a bál Pottyondy Edina lemondott erdélyi fellépései miatt

Dévényi István, a Magyar Hang munkatársa is kifejtette a véleményét annak kapcsán, hogy Pottyondi Edina Youtuber több stand up fellépését is visszamondták Erdélyben és Székelyföldön. Mint fogalmazott véleménycikkében, Amerikában nincs tabu a stand uposokat illetően, míg Magyarország „olyan hely, ahol egy stand-up komikus youtuber elsőszámú közellenséggé lesz, csak mert hetente poénkodik kormánypárti politikusokon is”.

Majd felidézte, hogy „dúl a legújabb háború, mert Pottyondy Edina kiposztolta, hogy erdélyi turnéjának több állomását is törölték a szervezők, némelyiket bevallottan politikai okból. Mert hát Erdély örökkön-örökké a Fidesz provinciája, ugyebár, és hogy nézne már ki, ha netalán – jaj, még belegondolni is rémisztő – akár Orbán Viktoron csattanna a humorostor. Hát mivé lenne így a világ?” – tette fel a kérdést Dévényi.

A szerző azt is megjegyezte a történtek kapcsán, hogy dőlnek a cikkek, posztok, megszólalások, amelyek azt hivatottak igazolni, hogy Pottyondy valótlant állít, és „szó sincs fideszes direkt vagy proaktív cenzúráról”.

„Ceausescu mind a tíz ujját megnyalná”

De az ügyben Parászka Boróka is megnyilvánult a HVG hasábjain. Mint írta,

Pottyondy Edinát ott akarták elhallgattatni, ahol a hallgatás már ölt”.

Ezután azzal folytatta, „ne viccelődjön magyarul Erdélyben, aki nem akar pórul járni! Ha ezt a figyelmeztetést valahol a nyolcvanas évek bugyraiban olvassuk a Ceausescu propaganda ólomnyomástól maszatos oldalain, nem csodálkozunk. Végül is arról szólt az a korszak (is), mit hogyan kell és lehet betiltani, elnyomni, kicenzúrázni” – idézte fel a sötét évtizedeket.

Az újságíró publicisztikájában arra is rámutatott, hogy „mindez négy évtizeddel később, a magyarországi választások előtt egy évvel, erdélyi magyarok vegzálnak magyarokat. Lobbicsoportok, kommentcsapatok követelik, hogy NER-ellenes üzenetekkel, nem NER-kompatibilis színházi előadásokkal, stand-up estekkel ne lehessen Erdélyben fellépni!” – sorolta.

Parászka arra is kitért, hogy „Ceausescu mind a tíz ujját megnyalná, az önfelszámoló magyarok ezzel a tömeges cenzúra igénnyel legszebb álmait váltják valóra. Már most túlhabzott az ország határain a kampány, mi lesz még itt?” – kérdezte a cikk szerzője.

Hont András és Pottyondy még mindig üzenget egymásnak

A szájkarate még napokkal korábban robbant ki Hont András publicista és a Youtuber között, miután Hont olyan megjegyzéseket tett a stand-uposként is ismert Pottyondyra, hogy

hazudott egy öblöset azt illetően, hogy fideszes janicsárok megakadályozták fellépését Székelyudvarhelyen, lebukását követően folytatja tovább lódításturnéját”.

Erre válaszul az egykori momentumos pedig úgy szúrt vissza, hogy megkérdezte, „mi történt ezzel az emberrel? Elvégezte a Megafon akadémiát? Deák Dani meglobotómiázta a Kisüzem wc-jében?”.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Képernyőfotó

