„Kitettem egy posztot egy szivárványos IKEA táskáról, amire az volt írva, utolsó lehetőség megvásárolni. Azzal a bejegyzéssel tettem ki, hogy »Gyorsan alkalmazkodnak az új trendhez…«. Nyilván ez arra utal, amit sok multi cégnél látni, hogy amióta Trump nyert, háttérbe szorult a woke. Többen átvették a fotómat és írtak az IKEA pálfordulásáról. Ezek után itt ez a cikk (aminek a tartalma, hogy mégis lesz szivárványos szatyor), de elemezgessük a címet!!

»Rossz hír Skrabski Fruzsinának és a Megafonnak: jövőre is lesz Pride-táska az IKEA-ban«

A cím azt a hangulatot tükrözi, trükközi, mintha én egy aktivista lennék, akinek a Pride táska bevonása szívügye. Aki olvas, ismer tudja, hogy én a Pride felvonulás betiltását se tartom jó ötletnek, mert szerintem csak reklámozzák a rendezvényt és miért ne mehetne bárki, bárhova vonulgatni. Az ikeás poszt egy vicc volt, vagyis egy jelenség bemutatása. Szó sincs róla, hogy nekem ez rossz vagy jó hír. Teljesen közömbös. Ráadásul nem csak a szatyor bevonása, hanem, mintha én valami nagy Pride ellenes lennék, olyan a hangulata a címnek.

A másik trükk, hogy egy mondatban vagyok a megafonnal. Nekem semmi bajom a megafonnal, de közöm nincs hozzájuk. A megafon össze van nőve a propaganda szóval – ami azt jelenti, hogy kifejezetten a kormánypártoknak kampányol. De mint ebben a cikkben is látszik, a 444 pedig az ellenzéknek kampányol és megpróbál engem: megafonosnak, propagandistának és Pride-ellenesnek feltüntetni.Aki ismeri a munkásságomat pontosan tudja, hogy naponta haragszanak meg rám fideszes kommentelők, amikor birálom a kormányt, vagy kiakadok a poloskázáson, vagy megvédem a sajtót. Pont a 444-re is tüntetőleg előfizettem, hogy ezzel is hozzájáruljak a sokszínű (!) sajtó működéséhez.

Bodoky Tamással, az atlatszo.hu főszerkesztőjével készítettem interjút, hogy igaztalanul támadja a Szuverenitásvédelem.Évtizedek óta próbálok árkok felett beszélgetni. Ez nem panaszkodás, hanem leleplezés. Olyan ezen csodálkozni, mintha azon csodálkoznánk, hogy a fű zöld. Van jobb-, és baloldali propaganda, csak az egyik nyiltan vállalja, a másik sunyi módon teszi…”

Nyitókép forrása: Skrabski Fruzsina Facebook-oldala

