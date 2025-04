Baranyi az orrbefogásról, az Unicumról és az óellenzék jövőjéről is elmondta a véleményét, de még Magyar Péternek is üzent

Baranyi Krisztina ezt mintha megérezte volna, néhány órával korábban ugyanis sajátos eszmefuttatással rukkolt elő az ATV hétfő reggeli műsorában

az ellenzék helyzetét és jövőbeni reményét illetően.

A műsorvezető felidézte, hogy a ferencvárosi polgármester korábban azt mondta, sokan vannak, akik orrukat befogva, 100 Unicummal hajlandóak lennének Magyar Péterre szavazni. Baranyi magyarázata szerint ezt a mostanra elhíresült bonmot-vá vált költői képet először Karácsony Gergely használta a Márki-Zay Péterrel történt együttműködés (tévedés, ez még korábbi történet és Gyurcsány Ferencre vonatkozott – a szerk.) kapcsán, és az a lényege, hogy ha valaki valamit nagyon nem szeretne, nem az ő politikai ízlésének megfelelő, de egy „nagyobb jó” érdekében kész feláldozni az elveit – ehhez azonban nem kevés Unicum elfogyasztása szükséges.

A politikus kitért arra is, hogy annyi hasonlóság van az ő pályája és Magyaré között, hogy egyikük sem szeretné a szövetségesei között látni a Fidesz mellett sem a DK-t, sem az MSZP-t – és Baranyi ezt 2024-ben el is érte a IX. kerületi önkormányzatban. A polgármester arról is beszélt, hogy a jelenlegi közvélemény-kutatási adatok azt mutatják, a

2026-ban felálló parlamentbe csak erősen jobboldali pártok fognak bejutni, ez viszont probléma, mert nem képezi le a magyar társadalom sokszínűségét.

Valódi rendszerváltás viszont csak akkor történne, ha Magyarország visszatérne a pluralizmushoz.

Ez Ferencváros polgármestere olvasatában annyit jelent, hogy minden olyan politikai erőnek – baloldaliak, zöldek, liberálisok, konzervatívok –, amelyeknek van társadalmi támogatottsága, részt kell vennie az Országgyűlés munkájában, mert ez az ország sokszínűbb annál, mintsem, hogy berendezkedjen egy kétpárti váltógazdaságra, amelyben egyikük sem képviseli a liberális értékeket.

Majd kijelentette, hogy a korábbi ellenzéki pártok a tavaly júniusi választásokon gyakorlatilag megsemmisültek – ezt ugyan már sokkal korábban lehetett látni, csak az volt a kérdés, ki lép a helyükre.

A semmiből pedig előjött Magyar Péter, aki teljesen más típusú, gyakorlatilag fideszes értékrendet valló, de ellenzékiként fellépő pártot hozott létre, és a Tisza lépett az addigi ellenzék helyébe.

Baranyi Krisztina annak a reményének adott hangot, hogy bárki is váltja le Orbán Viktort, az lesz olyan bátor, bölcs, annyira államférfi, hogy nem csupán a hatalmat akarja megszerezni. A független politikus tulajdonképpen felvázolta, hogy a jövő évi parlamenti választás után az ellenzék előtt három út áll: kétharmados győzelem esetén – amely elsősorban a Tisza Pártnak lenne köszönhető – meg kell változtatni a választási törvényt, hogy az tisztességes és arányos legyen. Ezt követően a győztes „visszavonul, lemond”, és már ezen szabályok alapján írnak ki új választást, hogy a baloldali, zöld és liberális pártok a társadalmi támogatottságuknak megfelelő arányban juthassanak be az országgyűlésbe.