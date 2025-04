Az MNB-ügyről akart kérdezni a korábbi offshore-lovag jegybankelnök fia, de Kocsis Máté nem hagyta annyiban a Telex húzását (VIDEÓ)

A Telex nem komolyan vehető, amikor az offshore-botrányairól elhíresült volt jegybankelnök, Simor András fiát, Simor Dánielt küldi, hogy az MNB-ügyben kérdezzen – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, miután egy lakossági fórumot követően Simor Dániel igyekezett kellemetlen helyzetbe hozni a politikust.

A frakcióvezető hiába jelezte rögtön, hogy nem kíván interjút adni a Telexnek, mivel azt külföldről finanszírozott propagandának tartja, Simor nem hagyta békén a politikust. Kocsis ezt követően azt kérdezte Simortól, hogy

az apja visszahozta-e már azokat a milliókat, amelyeket még jegybankelnökként tüntetett el offshore cégeken keresztül.

„És megúszta” – tette hozzá. „Azt nem tudjuk Simor András esetében, mennyi pénz került offshore cégekbe” – fűzte hozzá. Kocsis Máté szerint erről kellene beszélnie a volt jegybankelnök fiának, aki „offshore-milliókon nőtt fel”. Azt is megjegyezte, hogy ritkán látni a politikában ekkora szemtelenséget, mint hogy a volt jegybankelnök, az „offshore-lovag” Simor András fiát küldte a Telex az MNB-ügyben kérdéseket feltenni.

Simor ezt követően arról beszélt, hogy Kocsisnak „kötelessége” tájékoztatni a nyilvánosságot, és ez benne van az Alaptörvényben is. Erre a frakcióvezető úgy reagált, hogy

Simor Dánielnek fogalma sincs, mi áll az Alaptörvényben.

Hozzátette, hogy rendszeresen tájékoztat, de nem a Telexen keresztül. Azt is megemlítette, hogy a Telexet külföldről finanszírozzák, és ezt a Szuverenitásvédelmi Hivatal be is fogja bizonyítani.

Mint ismert, a Gyurcsány-Bajnai-kormányok alatt 1000 milliárd forint landolt adózatlanul svájci és ciprusi bankszámlákon, sőt, az ország vezetőinek tudtával offshore cégeket hizlaltak a nemzeti vagyonból. Ráadásul egy „offshore-lovag” vezette a nemzeti bankot Simor András személyében. A volt jegybankelnöknek több száz millió forintos vagyona volt offshore cégekben. Simor András idején ráadásul évente több száz milliárd forintot bukott el Magyarország az indokolatlanul magasan tartott alapkamatok, és a szocialisták rossz gazdaságpolitikája miatt.

