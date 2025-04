Az MCC Feszt idén is izgalmas szakmai és zenei programokkal várja a látogatókat Esztergomban

Az MCC Feszt idén is izgalmas szakmai és zenei programokkal, neves hazai és külföldi előadókkal várja a látogatókat Esztergomban július 31. és augusztus 2. között – olvasható az MCC sajtóközleményében.

A többnapos kulturális-közéleti eseményen az érdeklődők találkozhatnak a Brexitnépszavazás egyik meghatározó alakjával, Boris Johnson egykori főtanácsadójával, Dominic Cummingsal; a bevándorláspolitikával is foglalkozó bestseller íróval, Ayaan Hirsi Alival és az Egyesült Államokba irányuló legális és illegális bevándorlás csökkentésére összpontosító NumbersUSA egyik alapítójával, Jim Robbal is. A zenei programok kínálatát a többi között olyan hazai előadók színesítik fellépésükkel, mint az Irie Maffia, T. Danny és a BSW.

A hagyományoknak megfelelően a Mathias Corvinus Collegium nyári fesztiválján számos közéleti program várja majd az érdeklődőket olyan mindenkit foglalkoztató témákkal, mint az aktuális geopolitikai kihívások, a demográfiai trendek, a migráció és a bevándorláspolitika. Előadóként vesz részt az eseményen például Dominic Cummings brit politikai stratéga és tanácsadó, aki az elmúlt évtizedek brit politikájának egyik legmeghatározóbb alakja. A Vote Leave kampány igazgatójaként kulcsszerepet játszott a Brexit-népszavazás sikerében, ő alkotta meg az úgynevezett „Take back control” szlogent is. Boris Johnson egykori brit miniszterelnök főtanácsadójaként is tevékenykedett és jelentős szerepe volt a konzervatívok győzelmében a 2019-es parlamenti választásokon.

Az MCC Feszt idei látogatói találkozhatnak Ayaan Hirsi Ali bestseller íróval és társadalmi aktivistával is, aki elsősorban a bevándorláspolitika és a kereszténység kérdéseivel foglalkozik. A szomáliai születésű szakember az iszlám egyik legismertebb kortárs kritikusa: Theo van Gogh rendezővel közösen készítette el Submission című filmjét, amely az iszlám nőkkel szembeni bánásmódját kritizálta. 2006-ban az Egyesült Államokba költözött, ahol különböző konzervatív kutatóintézetekben dolgozott, például a Hoover Institutionnél. Emellett megalapította az AHA Foundationt, amely a nők jogainak védelmével foglalkozik. Hirsi Ali az ismert brit történész, Niall Ferguson felesége.

Bevándorláspolitikai témák is terítékre kerülnek

Bevándorláspolitikai és demográfiai kérdéseket elemez majd előadásában Jim Robb, az ésszerű bevándorláspolitikáért küzdő NumbersUSA egyik alapítója és alelnöke. A szakember korábban a Good News Magazine főszerkesztője és az Institute on Religion and Democracy alapító munkatársa volt, 1996 óta végzi tevékenységét a NumbersUSA-nál. Robb jelentős szerepet játszik az amerikai bevándorláspolitika reformjának előmozdításában. Az aktivizmus és szövetségek területén végzett tevékenysége révén igyekszik szélesebb körű párbeszédet kialakítani és felhívni a figyelmet a biztonságos határok előnyeire.

Az idei MCC Feszt vendégelőadója lesz Yonathan Jakubovicz is, aki az Izraeli Bevándorlási Politikai Központ (Israel Immigration Policy Center, IIPC) egyik alapítójaként és vezető szakértőjeként jelentős szerepet játszik Izrael migrációs politikájának alakításában. Munkája során rendszeresen szólal fel a nemzetbiztonsági kockázatok, a társadalmi kohézió és a jogi keretek közötti egyensúly kereséséről, különös tekintettel a nemzetközi menekültválságokra. A korábban a belügyminiszteri tanácsadóként dolgozó jogász végzettségű szakember 2023-ban aláírója volt a Budapesti Nyilatkozatnak, amely nemzetközi migrációkutató hálózat létrehozását szorgalmazta.

Zenei programok

Az MCC Feszt idén is jó lehetőséget kínál a kulturált zenei kikapcsolódásra is. Olyan neves hazai zenekarok és előadók lépnek fel a három nap során, mint például a reggae és a dancehall műfajokban jeleskedő Irie Maffia, a kéttagú rapcsapat, a BSW, valamint a rapper és dalszerző, T. Danny.

A fesztivált július 31. és augusztus 2. között rendezik meg Esztergomban. Az eseményre várhatóan több mint 300 előadó érkezik, és több mint 100 szakmai program mellett 40-nél is több zenei esemény várja az érdeklődőket. A 2025-ös MCC Feszten is bemutatkoznak a tehetséggondozó intézmény képzési programjai, valamint számos partnerszervezet is képviselteti magát az Edu Sétányon, ahol napközben a szervezők családi programokkal várják az érdeklődőket.

Az MCC Feszt Pass megvásárlásával idén is mindenki teljessé teheti a fesztiválélményt. Ez magában foglalja az esztergomi vasútállomás és a rendezvény helyszíne közötti ingyenes fesztiváljáratot, a strandfürdőt is használható lesz majd vele, és az étel- és italárakból is kedvezményt kaphat a fesztiválozó, aki április 20-ig még early bird kedvezménnyel vásárolhatja meg a bérletet a fesztivál honlapján, ahol folyamatosan frissülő információk olvashatóak az eseményről. A tavalyi rendezvényhez hasonlóan idén is ingyenesen lesz látogatható az Edu sétány, a napközbeni szakmai programok és az esti zenei programok egy része.

