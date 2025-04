A Netanjahu-látogatás egyértelmű üzenet: Orbán Viktor rendszere követendő példa!

A szerző a Likud nemzetközi kapcsolatokért felelős koordinátora

Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu tegnap este Budapestre érkezett. Normális körülmények között ez teljesen hétköznapi esemény lett volna – csupán egy újabb diplomáciai látogatás a világ egyik legmeghatározóbb vezetőjétől az elmúlt három évtizedben. Ez azonban nem „csak egy újabb diplomáciai látogatás”, és Netanjahu jelenlegi miniszterelnöki ciklusa sem nevezhető „normálisnak.”

Az időzítés és a célállomás kombinációja elsősorban azt emeli ki, milyen mély barátság alakult ki az elmúlt tíz évben Netanjahu és Orbán Viktor, valamint Izrael és Magyarország között.

Pontosan tíz évvel ezelőtt hivatalos Likud-küldöttség tagjaként jártam Budapesten Eli Vered Hazannal, aki akkor a párt külügyi igazgatója volt, ma pedig Izrael szingapúri nagykövete, valamint más kollégákkal együtt. Ez volt az első hivatalos Likud-küldöttség körülbelül húsz év után, és bizonyos mértékig egy mély barátság kezdetét jelentette a Likud és a Fidesz között. Néhány hónappal a látogatás után cikket publikáltam a Likud hírportálján „Magyarország Izrael kapuja Európába” címmel, amelyben felvázoltam a konzervatív-patrióta tábor hasonlóságait Izraelben és Magyarországon. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy Magyarország Izrael stratégiai szövetségese – egy olyan szövetséges, amelynek megerősítésébe Izraelnek több diplomáciai energiát kell fektetnie.

Nem tudom, mekkora hatása volt akkoriban a tetteimnek, és igazából nem is számít. Mindenesetre örömmel láttam, hogy 2017 júliusában Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök történelmi jelentőségű látogatást tett Budapesten – ez volt az első alkalom, hogy hivatalban lévő izraeli miniszterelnök Magyarországra látogatott. Azóta a két ország kapcsolata csak tovább erősödött.

Magyarország nemcsak Izrael kapuja lett Európa felé, hanem a világ egyik legjelentősebb és legstabilabb Izrael-párti és zsidóbarát erődjévé is vált.

Egy olyan korban, amikor izraeli zászlókat égetnek a nyugati nagyvárosok központjaiban, Budapesten, Magyarország fővárosában, az izraeli zászlók büszkén lobognak a Duna-hidak felett.

De nem csupán az növeli a megbecsülést Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya iránt – amely megbecsülést nem szabad természetesnek venni –, hogy Magyarország melegszívű hozzáállása Izraelhez éles ellentétben áll a Nyugatot elárasztó antiszemita gyűlölethullámokkal.

Ami igazán figyelemre méltó, az az, hogy Orbán rendíthetetlen támogatása Izrael iránt annak ellenére is folytatódott, hogy az izraeli baloldal az elmúlt két és fél évben egy megtévesztő és aljas magyarellenes kampányt folytatott.

Izrael igazságügyi reformvitája közepette a baloldal – természetesen a média támogatásával – azt próbálja elhitetni a közvéleménnyel, hogy Magyarország egy diktatúra, és hogy Orbán Viktor lerombolta a demokráciát. Az analógia egyértelmű: Orbán Netanjahu barátja, így minél jobban démonizálják és delegitimálják Orbánt és politikáját, annál könnyebb ugyanezt megtenni Netanjahuval és kormányával is – lényegében: „Mondd meg, kik a barátaid, és megmondom, ki vagy.” A teljes kép kedvéért megjegyzem, hogy engem magamat is azzal vádolt az izraeli baloldal, hogy „a magyar diktatúrát importálom Izraelbe.”

Nos, ha ez a mérce, akkor bátran kijelenthetjük, hogy

Izrael népének egy hazafias és Izraelt szerető miniszterelnöke van – az egyik legnagyobb, akit nemzetünk valaha ismert.

Mert ha egy pillanatra félre is tesszük a politikai nézeteltéréseket, akkor az izraeli baloldal mutasson egy „demokratikus” országot, ahol izraeli zászlókat büszkén lobogtatnak, ahol a Hamász-párti tüntetések törvényileg tiltottak, és ahol a főváros egyik központi terét ideiglenesen „Október 7-e térnek” nevezték el, kifejezve szolidaritásukat Izraellel a Hamász meglepetésszerű támadását követően.

Egyesek azt állíthatják, hogy Orbán álláspontját pusztán politikai érdekek vezérlik, vagy hogy ezzel az Európai Uniót akarja provokálni. Az ilyen vélemények egyszerűen tájékozatlanságból fakadnak.

A magyarok mindig is társadalmuk szerves részének tekintették a zsidókat, és ez fordítva is igaz. Az 1848-as forradalom idején a zsidók támogatták a magyar szabadságharcosokat, hálából pedig az 1849-es szegedi országgyűlés kimondta a zsidók egyenjogúsítását. Később Tisza Kálmán miniszterelnök 1883-ban leverte az antiszemita zavargásokat a tiszaeszlári vérvádper után, biztosítva, hogy az ő kormányzása alatt egyetlen ártatlan polgár se szenvedjen sérelmet. Fia, Tisza István, aki az első világháború végéig szintén Magyarország miniszterelnöke volt, egy olyan időszak során vezette az országot, amelyben a zsidó közösség gazdasági, kulturális és társadalmi téren is virágzott – három minisztere is zsidó származású volt. Az idők során a judaizmus Magyarország három hivatalos vallása közé emelkedett a katolicizmus és a protestantizmus mellett.

A második világháború és a holokauszt sötét foltot hagyott Európa, különösen Magyarország történelmén. A nyilasok magyar zsidók ellen elkövetett bűntetteit nem lehet bagatellizálni. Ugyanakkor fontos emlékezni (vagy felismerni) azt a tényt, hogy Magyarország volt az egyetlen ország, amely 1944-ig megtagadta zsidó állampolgárainak deportálását a megsemmisítő táborokba. Csak miután a náci Németország megszállta az országot, kezdődött meg a magyar zsidóság megsemmisítése.

Ezért

teljesen hamis azt állítani, hogy Orbán Viktor Izrael-barát és zsidóbarát politikája pusztán rövid távú politikai érdekekből fakad.

Orbán Viktor ma Izrael egyik legnagyobb barátja a világon. Nem véletlen, hogy Magyarország Netanjahu második külföldi úti célja az Egyesült Államok után, és az első Európában azóta, hogy 2023. október 7-én kitört a háború. És nem, a Nemzetközi Büntetőbíróság abszurd elfogatóparancsa semmilyen hatással nincs Netanjahu szabad mozgására, illetve arra, hogy szinte bármelyik országot meglátogassa, amelyet csak akar – különösen most, hogy Donald Trump ismét a Fehér Házban van.

A látogatás időzítését illetően Netanjahu valószínűleg miniszterelnökségének legviharosabb időszakát éli 1996-os első megválasztása óta. Jelenlegi ciklusa a bírósági reform körüli vitákkal kezdődött, amelyek egy erőszakos politikai tábor romboló tüntetéseit váltották ki – egy olyan táborét, amely nem volt hajlandó elfogadni a demokratikus választások eredményét. Ezt követte az október 7-i támadás és az azt követő gázai háború, amely nemrég ismét eszkalálódott.

Ebben a feszült időszakban Netanjahu budapesti látogatása egyértelmű és erőteljes üzenetet küld: világosan jelzi, mennyire nagyra értékeli Magyarországot és annak stratégiai szerepét Izrael számára.

Ugyanakkor kifejezi mély megbecsülését Orbán Viktor rendíthetetlen támogatása és a két vezető közötti erős barátság iránt. Mindezen túl a látogatás újabb lépést jelent a két ország és vezetőik közötti kapcsolatok további elmélyítésében. Egyértelmű üzenet ez mindazoknak, akik belülről próbálták aláásni ezt a szövetséget, valamint azoknak is, akik kívülről fenyegetik a nemzeti biztonságot és identitást – megerősítve, hogy a konzervatív-patrióta tábor egységesebb, mint valaha, és együtt áll szemben a globalista liberális-progresszív erőkkel, amelyek célja a hazafias kormányok destabilizálása és a demokratikus akarat aláásása.

Ahogy világszerte a konzervatív-patrióta vezetők politikailag motivált jogi támadásokkal néznek szembe a szelektív igazságszolgáltatás és a hatóságok részéről, nehéz nem felidézni a Stasi és a Securitate legsötétebb napjait, amikor hasonló eszközökkel üldözték és börtönözték be politikai ellenfeleiket.

Ám ebben a sötétségben, amely ma a szabad világot fenyegeti, Orbán Viktor által felépített modell világítótoronyként emelkedik ki a viharos tengeren.

Ezért Netanjahu magyarországi látogatása ebben a különleges pillanatban kettős jelentőséggel bír – üzenet a világnak, és különösen a liberális-progresszív erőknek, hogy a konzervatív-patrióta tábor erős, egységes és hosszú távon is itt marad.

