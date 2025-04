„Magyarország csak veszíthet Ukrajna EU-csatlakozásával – aki tehát támogatja az ukrán csatlakozást, az a magyar érdekek ellen foglal állást. Magyarország stratégiája világos: nem akarunk elköteleződni egyetlen nagyhatalom irányába sem, nem akarunk felfüggesztéssel rendelkező ország lenni. A magyar külpolitikai logika az, hogy találjuk meg azokat a közös pontokat, amelyek mentén együtt tudunk működni a hazánk számára stratégiai jelentőségű országokkal. Pragmatikus, jó kapcsolatok kialakítására törekszünk, és ezeket fordítjuk át gazdasági együttműködésre.

Ezt a külpolitikai stratégiát nevezzük konnektivitásnak, az erre épülő gazdasági együttműködési rendszert pedig gazdasági semlegességnek. A magyar ellenzék viszont nem ezt a stratégiát képviseli. Az elmúlt évtizedek visszatérő mintázata, hogy a magyar liberális oldal stratégiai partnerségek helyett gazdát keres magának. Ezek a külső erők nemzetközi politikai, pénzügyi támogatást adnak annak érdekében, hogy hatalomra segítsék a csatlós politikai erőt, cserébe elvárják tőlük, hogy a nemzetközi liberális hálózat által meghatározott irányvonalat képviseljék.

Most sincs ez másként: a magyar ellenzék jelenleg teljesen elköteleződött Brüsszelnek. A Brüsszel–Tisza-paktum megköttetett, és Brüsszel teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé. A liberális hálózat pedig már be is nyújtotta a számlát: elő kell segíteni Ukrajna EU-tagságát. A napnál világosabb, hogy az ukrán csatlakozás elvonná az uniós kohéziós forrásokat hazánktól, elvenné az agrártámogatásokat a magyar gazdáktól, és tönkretenné a magyar gazdaságot.

Nekünk viszont a magyar emberek érdeke az első. Európában elsőként a magyaroknak van lehetőségük kinyilvánítani a véleményüket Ukrajna csatlakozásáról. Erről beszéltem a VOKS 2025 országjárás újabb állomásán, Mátészalkán. Éljünk minél többen ezzel a lehetőséggel, voksra fel!”