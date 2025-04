A Köztér alapítója szerint nincs rendben, hogy hazai sajtóorgánumokat amerikai pénzből finanszíroznak

Kurucz Dániel, a Köztér című műsor alapítója volt a Media1 podcast- és rádióműsorának vendége, aki a Fidelitas budapesti elnöke volt, és dolgozott a Miniszterelnökségen is. Elmesélte, hogy egyfelől jobboldali, másfelől viszont baloldali felmenői is vannak, s mint fogalmazott, náluk a 20. század összes traumája egy asztalhoz tudott ülni. Magát nemzeti liberálisnak tartja, éppen ezért minden közegben, ahol megfordult, ő számított a lázadónak.

Fidelitasos múltjáról elárulta, hogy elsőre a KDNP ifjúsági szervezetébe, az X-be akar jelentkezni, de végül több okból is úgy döntött, hogy inkább a 13. kerületben alapítják meg barátaival a helyi Fidelitast, mert akkoriban ott még nem működött. Ebben az időszakban a nemzeti kisebbségek jogai érdekelték, szakdolgozatait is ebben a témában írta. E téma kapcsán Kurucz hangsúlyozta:

a manapság felkapott szexuális kisebbségek jogairól szóló vitákat ne tévesszük össze a nemzeti kisebbségek ügyével.

Kurucz Dániel szerint a magyar emberek és politikusok ma már nem tudnak vitatkozni, a „vitakultúrájukat kiszervezték a Facebookra”, ami szerinte borzalmas. „Mióta a social média felfutott, egyszerűen kinyírta a normális újságírást” – tette hozzá. Mint fogalmazott: azért hozta létre a Közteret, hogy felszámolja a hazánkban eluralkodó szekértábor logikát, és legyen végre egy olyan platform, ahová kormánypárti- és ellenzéki politikusok is szívesen bemennek vendégnek.

Hozzátette azt is, hogy ő megunta már az olyan jellegű „mini magántraumákat”, mint például, hogy a Média1-et nem engedik be a Kormányinfóra, vagy hogy őt csúnyán lejáratta a hvg – ő pont ezektől szeretne mentes maradni, és a Köztérben leültetni egy asztalhoz a feleket, hogy kibeszéljék ezeket a konfliktusokat.

A Köztér alapítója a média kérdésköre kapcsán arról is beszélt,

hogy szerinte egyáltalán nincs rendben, hogy magyar portálokat és csatornákat amerikai forrásokból támogatnak.

A Partizánról elmondta, hogy rendkívül minőséginek tartja Gulyás Márton munkáját, azt azonban nem szereti, hogy minden műsora végső soron kizárólag a kormány kritizálására van kiélezve, de mint fogalmazott, egy demokráciában kell lennie ilyen hangnak is.

Arra a kérdésre, hogy miből finanszírozzák a Közteret, elárulta, hogy a YouTube bevételeken kívül vannak befektetőik, „akik arra adtak nekem bizodalmat és úgy fektették be a pénzt, hogy mi fogunk tudni csinálni egy értékes és értelmes friss médiát, ami túlmutat a lövészárkokon, és azt irányozzák elő, hogy ez meg fog tudni állni egy idő után – hirdetésekből – a saját lábán”. Ezen kívül pedig van náluk a termék elhelyezés is, ahogy a legtöbb videós esetében. Azt is elárulta, hogy jelenleg még veszteséges a projekt, de számításai szerint jövőre már nyereségesnek kellene lennie.

Arra a kérdésre, hogy szeretne-e még politikus lenni, azt felelte,

hogy nem veti el ezt a lehetőséget, de most biztosan nem szeretne, mert jelenleg nem látja értelmét.

