„A múlt csütörtök délután, a csak néhány órával az adásba kerülés előtt bejelentett Hont-Orbán interjú után hat nappal is folyik a diskurzus arról, hogy a baloldalnak, vagyis a liberálisoknak, Schiffer Andrással szólva a globalista jobboldalnak mi a fene is legyen a viszonyulása ahhoz, hogy a miniszterelnök adott egy interjút egy ellenzéki, de egyébként szellemileg ép újságírónak. Jelentős részük persze sem a kérdéseket, sem a válaszokat nem igazán értette, úgyhogy az ő részükről ez nyilván nem tartalmi kérdés, hanem csak indulati.

Hont egy nagyon frappáns érvelésre képes, de sajnos liberális ideológiájából következően kifejezetten felszínes ember, aki viszont még így is nagyon látványosan magasodik ki a nem fideszes véleményvezérek közül. Én, miután éles elméjű versenyzőnek gondolom Hontot, kifejezetten sajnálom, hogy az igazán nagy képre, a valódi Big Picture-re soha nem reflektál, megmarad a liberális provincializmus fertőjében. Tipikus példája ennek az azóta az ÖT.hu-n is tapasztalható gondolatmaszlag, miszerint a kormányok akár helyesen is cselekedhettek volna a Covid idején, mert létezett az objektív, a helyzetet érdemben leíró tények halmaza, csak ez a tökéletes értelmezés szétszóródott az érdekekkel, hatalomtechnikai szükségletekkel és társadalmi félelmekkel történő ütközés során. Ezen gondolkodás végtelen tévességét szívesen megírnám, kár, hogy még 20 ember sem olvasná el, mert a bonyolult bizonytalanságokkal terhelt részigazság, amely elismeri az általa elérhető tények korlátos voltát, senkit nem érdekel, főleg, ha kijelenti, hogy kevesebb dolgot tud a saját hite szerint biztosan, mint az átlagos kommentelő.

Ahhoz, hogy az Orbán-interjú lényegét megérthessük, Hont Andrást kell először megértenünk, mert ugyan láthatólag meg volt illetődve, illetve egyensúlyozni volt kénytelen azon dolgok között, amelyet az ellenzéki köz szerint meg kellene kérdeznie, illetve ami őt magát tényleg érdekelné. Kár, hogy az arányok nem billentek az utóbbiak felé. A korábbi ATV-és Öt című műsor Schiffer Andrással és Dévényi nélkül viszonylag tisztességesen tett kísérletet erre a két András vezényletével, vagyis olyan irányba tágította a diskurzust, ami azt a jobboldali, kormánypárti hallgatóság számára is érdekessé tette. Sajnos Hont András hiába érti sokkal jobban a miniszterelnök gondolkodását, mint az O1G koalíció magukat értelmiséginek képzelő martalócai, de mintha elhitte volna, hogy teljesen érti, így meg sem próbált igazán mélyre menni. Az interjú hangulata alapján nem volt szükségszerű, hogy végül is megmaradjon a zebrabirtoklás boncolgatásának a szintjén.”