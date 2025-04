A probléma kezelése komplex megközelítést igényel. Elsőként a szülők és pedagógusok szerepe kulcsfontosságú. Ismerniük kell azokat a játékokat, amelyeket a gyerekek játszanak, és beszélgetniük kell velük ezek tartalmáról, nem tiltással, hanem párbeszéddel. Az iskolai nevelés részeként a

prevenciós programokat is ki kellene egészíteni a digitális médiatudatosság fejlesztésével, amely segíti a fiatalokat a tartalmak kritikus értékelésében.

Másodszor, a játékfejlesztők és platformüzemeltetők felelőssége is megkerülhetetlen. A drogtematikájú játékokat korhatárbesorolással, figyelmeztetésekkel, vagy akár eltávolítással is szűrni lehetne. Fontos lenne, hogy a játékpiacban is megjelenjenek olyan szimulációs játékok, amelyek

ugyanúgy izgalmasak, de a társadalmi felelősséget és a valóság árnyalt bemutatását is vállalják. Ezek akár oktatási célokat is szolgálhatnának, úgy, hogy a játék mégis érdekes és interaktív marad.”

Nyitókép: DPA / dpa Picture-Alliance via AFP