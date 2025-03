„A gyerekek egészséges testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való joga és a gyülekezési jog ütközésekor kimondatott, hogy az első az erősebb. Nagyon helyes döntés.

A szivárványos világ azonnal támadásba is lendült, hogy itthon és külföldön is példátlan jogtiprást kiáltson.

De hadd idézzek fel egy másik jogi ütközést, ahol ráadásul a legerősebb, első generációs emberi jog, az élethez való jog és a nők önrendelkezéshez való joga ütközik és rendre az erősebb jog és a védtelenebb jogalany kárára dől el a kollíziós helyzet. Igen, az abortuszról van szó.

Tavaly Macron francia elnök ráadásul szintet lépett és alkotmányos joggá fabrikálta az »abortuszhoz való jogot«, azaz egy másik ember életének kioltásához való jogot, miközben nyilvánvaló, hogy az élethez való jog minden más emberi jog forrása, ezért minden más joggal szemben elsőbbséget kell(ene) élvezzen.

Micsoda paradoxon és milyen elemi igazságtalanság!

És hallottunk emberjogi aktivistákat ez ellen a döntés ellen fellépni? Dehogy, a jogvédők az utcákon ünnepelték a női jogok e »kiteljesedését«.

Szerveztek tüntetéseket a világban az abszurd szabály bevezetése ellen?

Nos, mi a Szent István Intézettel igen, épp 3 nap múlva, március 25-én lesz 1 éve ennek, de más hasonló tüntetésről nincs tudomásom. Mi a lelkiismeretünk szavára vonultunk utcára és tiltakoztunk a francia nagyköveti rezidencia előtt, ami azonban még a médiumok ingerküszöbét sem érte el… néma maradt, ahogy az abortusz áldozatainak sikolya is.

Csak halkan kérdezem a harcos, sőt, a jogszabályok be nem tartásával fenyegetőző jogvédőktől és a mögöttük álló erőktől, szerintük nincs az oly előszeretettel hivatkozott emberi jogok körül valami nagyon-nagyon félrecsúszva?

Ui.: van olyan demokratikusnak nevezett jogállam, amely a magzati életekért való néma imádkozást is büntetni rendeli, ha a »cselekmény« egy abortuszklinika közelében történik. Ez is egy fontos alapjog korlátozása, mégsincs ellene nemzetközi felzúdulás. Hogy is van ez?”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP