Tarolt a rendőrség: egyszerre több helyen csaptak le az országban a drogkereskedőkre

Elfogtak, és ügyészségi indítványra letartóztattak egy szegedi párt, amelynek tagjai hónapokon keresztül árultak drogot a lakásukon – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t. Szanka Ferenc közölte, a férfi és a nő ellen új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és a kábítószer birtoklásának vétsége miatt indult eljárás. A megalapozott gyanú szerint az egymással élettársi viszonyban álló nő és férfi hónapok óta értékesített új pszichoaktív anyagnak minősülő kristályt

egy részben még fel nem derített fogyasztói körnek, adagonként 4-5 ezer forintért.

A rendőrségi akció keretében kábítószergyanús anyagokat, kereskedéshez szükséges eszközöket, készpénzt foglaltak le a nyomozók tőlük. Mindkét gyanúsított az akciót megelőzően kábítószert fogyasztott.

Szigetváron is lecsaptak a rendőrök

A police.hu cikke szerint a szigetvári nyomozók a napokban fogták el azt a 27 éves szigetvári férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy tavaly decemberben elfogott társaival közösen, szervezetten szereztek be drogot és új pszichoaktív anyagokat, amelyeket főként Szigetváron értékesítettek ismerősi köreikben. A férfi nem csak árulta, hanem fogyasztotta is a kábítószert, amit a vele szemben alkalmazott gyorsteszt is igazolt, ugyanis THC-ra pozitív lett

Igazoltatás során buktak le a terjesztők

A rendőrök Egyeken állítottak meg egy gépkocsit. Az autó átvizsgálása során cannabist és amfetamingyanús anyagokat találtak, ezért a sofőrt és az utast is előállították. Nem sokkal később egy újabb járművezető is fennakadt a rostán, amikor az egyenruhások Püspökladányban ellenőriztek egy kocsit múlt héten hétfőn.

A nő ruhájából és táskájából tiltott szerek kerültek elő, ezért őt is elfogták.

Mindhármukkal szemben droggyorstesztet alkalmaztak, amely pozitív értékeket jelzett. A rendőrök kutatásokat tartottak náluk, amely során kábítószergyanús anyagokat, több tő marihuánát, a fogyasztáshoz és a termesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le. A nyomozók kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt hallgatták ki őket, valamennyien beismerő vallomást tettek.

A somogyi rendőrök is akcióba lendültek

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bevetési egysége a nyomozók információi alapján március 6-án reggel csapott le két sárkeresztúri lakosra, akik egy kaposvári dílert segítettek ellátni nagy mennyiségű amfetaminnal. A helyi drogkereskedőt a rendőrök már korábban őrizetbe vették, de a hálózat felszámolása nem állt meg. A két most elfogott férfit szintén kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítják.

(MTI)

Nyitókép: Police.hu