Ruszin-Szendi Romulusz a 900 milliós villa és a TB-re végzett zsírleszívás után: Én mindig a hazámat szolgálom – élőben Magyar Péter tüntetéséről

2025. március 15. 15:44

A Tisza Párt politikusa beszédében kitért a TB-botrányára is. Azzal is poénkodott, hogy a végén még az is kiderül, hogy hajbeültetése is volt.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, március 15-én 15 órától tartja nagyrendezvényét a Tisza Párt az Andrássy úton. A Polkorrekt Facebook-oldal pedig nemrég egy videót közölt arról, hogy miként érkezett meg Magyar Péter az eseményre. A felvételen jól látható, hogy a pártvezért kordonok és testőrök várták a helyszínen. Mikor autója begördült a bejárathoz, az aktivistái a járművet szorosan körbeállták, ezzel akadályozva meg, hogy Császár Attila, az M1 riportere kérdéseket tehessen fel neki. Magyar ezután villámgyorsan pattant ki az autóból, majd besétált a színpad mögötti térre, melynek kapuját rögvest becsukták utána. A videón ekkor hallatszik, hogy a közmédia újságírója odakiáltja neki, hogy „ennyire bátor, elnök úr!?" A jelenetet alább tekintheti meg: A Tisza március 15-i rendezvényén az első érdemi felszólaló Ruszin-Szendi Romolusz egykori vezérkari főnök, aki nemrég csatlakozott Magyar Péter szakpolitikusainak sorába. Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Ruszin-Szendi Romulusz összesen 928 millió 145 ezer 850 forintért építtetett magának szolgálati villát Dunakeszin. A házban van minden, amit csak el tudunk képzelni: szivarszoba, pezsgőfürdő, lávaköves finn szauna, penthouse terasz a legkorszerűbb grill felszereléssel, hárommilliós biliárdasztal.

A Tisza Párt politikusáról az is kiderült, hogy TB-re végeztetett magán zsírleszívást és tokaplasztikát. Ruszin-Szendi beszédében azt mondta, hogy ő mindig a hazáját szolgálja, majd megköszönte a szolgálatot a honvédségnek. Illetve utalt a TB-re végzett zsírleszívási botrányára is, de nem tagadta, hogy történt ilyen. A politikus inkább azzal poénkodott, hogy még a végén kiderül, hogy hajbeültetése is volt. Ruszin-Szendi Romoluszt Bódis Krisztina váltotta a színpadon, aki a zsarnokságról szónokolt. Bódisról azt érdemes tudni, hogy bírálta a rezsicsökkentést, a migrációt esélynek és nem veszélynek tekinti, közreműködött a gyermekeket célzó LMBTQ-érzékenyítő mesekönyvben, Brüsszelből és Sorostól is kapja a pénzt az alapítványa, a héten pedig bejelentette, hogy akár Magyar Péter minisztere is szívesen lenne Bódis Kriszta.

Magyar Péter dalra fakadt, de nem tudta a szöveget Bódis után Nagy Ervin elszavalta a 12 pontot, aztán jött Magyar Péter, aki a Kossuth Lajos táborában című dalra érkezett a színpadra. A pártvezér dalolt is volna, viszont az élő közvetítés tanúsága szerint nem tudta a szöveget. Kellemetlen tátogást produkált Magyar. „A márciusi ifjak üzenete ma aktuálisabb, mint valaha” – kezdte beszédét Magyar Péter. A Tisza elnöke szerint a magyarok jelenéről és jövőjéről szól a 12 pont. „Itt a mi időnk. Most mi rakjuk le a haza építményére a téglákat. A március 15-i felkelés az első tégla volt a szabad, független, polgári Magyarország építményében.” „Eldöntöttük, hogy nem vagyunk hajlandóak félni a saját hazánkban. Egy évvel ezelőtt újra közelivé, szinte megérinthetővé vált Petőfi, Jókai és Irinyi szabadság iránti vágya” – mondta. Magyar szerint a szabadság hangja ma már úgy hangzik: Tisza. Az is kiderült, hányan vannak a Tisza Párt rendezvényén „A drónfelvételekből is világosan látszik, hogy a tömeg hézagos, szellős, inkább az utcán állnak csak. Az Opera után pedig nagyon szellőssé válnak. Meglepő, hogy ezen a nagyon keskeny területen a tömeg csak az Oktogonig ér. Egy nagyon jóindulatú 1.2 ember/négyzetméteres számítással ez egy halvány 12 ezer ember. Nem véletlen, hogy Magyar Péter nem merészelte ezt a rendezvényt a Kossuth térre vagy a Hősök terére szervezni, ott ugyanis ennyi ember fel sem tűnne” – írja bejegyzésében Deák Dániel, aki szerint minden jel arra utal, hogy apad a Tisza. Szivárványos matrica tűnt fel a Tisza rendezvényén Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Andrássy úton felállított egyik mobil WC ajtaján egy, a Tisza Párt emblémájával és szivárvánnyal ellátott matricát láthattak a résztvevők. A matricán a következő olvasható: „Tisza a transzokért, ne féljetek!” ***

