Már miniszteri pozícióban gondolkodik Magyar Péter genderaktivistája

2025. március 13. 14:35

Bírálta a rezsicsökkentést, a migrációt esélynek és nem válságnak tekinti, közreműködött a gyermekeket célzó LMBTQ-érzékenyítő mesekönyvben, Brüsszelből és Sorostól is kapja a pénzt az alapítványa, most pedig akár Magyar Péter minisztere is szívesen lenne Bódis Kriszta.

2025. március 13. 14:35

Nem ugrana el a miniszterség elől – többek között erről beszélt a Magyar Narancsnak adott interjújában Bódis Kriszta a Telex szemléje szerint. Mint ismert, Bódis Kriszta amellett, hogy az LMBTQ-mozgalom egyik meghatározó alakja, Magyar Péter egyik leghangosabb támogatója. Már 2023 tavaszán kampányolt mellette, könyvet ír róla, és felszólalt a Tisza Párt kongresszusán is.

A genderlobbi eszméit szerzőként is terjeszti: Csipke Józsika címmel LMBTQ-mesét írt, míg Falusi románc címen meleg szerelmi történetről szóló filmet rendezett. A Meseország mindenkié című botrányt kavaró könyv honlapján is megjelenik egy idézete: Az ember varázslatos isteni kreatúra, a szivárvány színeinek sokféleségével és a szabadság felelősségével megajándékozva.” „A migráció nem válság, hanem esély” Emlékezetes, a migrációs nyomás fokozódásának kezdetén Bódis hangot adott migrációpárti véleményének is. 2015-ben úgy fogalmazott, „A migráció nem válság, hanem esély”, a 2024-es Verzió Filmfesztiválon pedig „álvalóságnak” nevezte, hogy a bevándorlók terroristák lennének.

A rezsicsökkentésbe is beleszállt A Tisza Párt társadalompolitikai tanácsadója a rezsicsökkentésről is negatívan vélekedik. Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés, arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért és hogyha te kevesebbet fizetsz az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog” – fogalmazott egy tavalyi interjúban.

Guruló pénzek Brüsszelből és Sorostól A Bódis által vezetett Van Helyed Alapítvány több Soroshoz köthető szervezettől is kapott támogatást, köztük a DemNet és az Ökotárs Alapítványtól, amely 2015 és 2023 között összesen 19,8 millió forinttal finanszírozta a projektjeit. Emellett a CEU is támogatta az alapítványát. Nemrég pedig Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakciójának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai „korrupt dollárok mellett Bódishoz gurultak a brüsszeli eurók is". „20 millió Soroséktól, 20 millió az EU-ból és a Norvég Alaptól”. Úgy fogalmazott, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azért akarja mindenáron beültetni Bódis Krisztát a Fővárosi Szociális Közalapítvány élére, „mert Brüsszelben tudják, hogy Bódis jól dolgozik a pénzéért”. Jól dolgozik a rezsicsökkentés eltörléséért, az illegális migráció támogatásáért, és „ezerrel tolja a genderpropagandát” is – jelentette ki Szentkirályi Alexandra.

Nyitókép: Facebook/Bódis Kriszta public

