Orbán előre figyelmeztetett mindenkit: végre ki fog derülni, ki a legény a gáton

A hétvégén is folytatódik a csapadékos idő, szombaton, a március 15-ei nemzeti ünnepen is országszerte várható eső, zápor, zivatar, és majd csak vasárnap csökken a csapadék esélye. A szél élénk, olykor erős, viharos lesz, és a hőmérséklet is visszaesik – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

A március 15-ei nemzeti ünnepen, szombaton túlnyomóan borult idő várható, inkább csak délkeleten szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet.

Délnyugat felől újabb, kiterjedt csapadékzóna érkezik, amelyből szinte országszerte várható eső, zápor, délkeleten esetleg zivatar is. A délnyugati szél északnyugatira, északira fordul, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-11, délután többnyire 6-12 fok várható, ugyanakkor délkeleten 13-20 fok valószínű.

Orbán Viktor már készül a nemzeti ünnepre

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videójából kiderült, hogy a miniszterelnök még dolgozik a március 15-i ünnepi beszédén. Mikor munkatársa az iránt érdeklődött, hogy kész van-e már vele, a kormányfő azt válaszolta, hogy „sosincs kész”.

Ara a felvetésre, hogy mi lesz akkor, ha esni fog az eső, frappánsan azt felelte a kormányfő, hogy

csak a labancok vannak cukorból”.

Sajnos a legújabb előrejelzés fényében valószínűleg országszerte esőre kell számítani, így mindenki alaposan öltözzön fel és hozza magával az esőkabátját.