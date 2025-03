„Orbán azonnali kérdést kapott Kálmán Olgától: mit szól Varjú László vasárnapi győzelméhez? A válasz két eleme:

1. Varju újraindulásával kapcsolatban »faramuci a jogi helyzet«. »Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy ezt a jövőben így akarjuk-e folytatni, vagy kitalálunk valami jogi megoldást.«

Hát tényleg. Tudnám ajánlani azt a jogi megoldást, hogy ellenzéki jelölt ne indulhasson a választásokon. A lényeg, hogy semmi ne maradjon »faramuci”. /Azon gondolkodom, van-e köze ennek az érdekes szónak s Muci farához. Bocsánat./

2. A kérdező képviselő nyilván nemcsak a Fidesz vereségének örült vasárnap, hanem a magyar focicsapatének is. »Látom, hogy Ön örül ennek, és a törököknek szurkol«.

Értsd: az ellenzék úgy, ahogy van, képviselőstül, szavazóstul, hazafiatlan. Ellendrukkere a nemzetnek.

Hogy ki melyik töröknek szurkol, arról tényleg lehetne beszélni. Orbán a maga részéről Erdogan elnöknek. Hiszen »kiemelt stratégiai partner«, tavaly lovat is kapott a magyar kormányfőtől. Mi már csak azért is szeretjük (nem a lovat, hanem Erdogant), mert »hazánkban pozitívan tekintenek az erős vezetőkre« . Különben is, »Európában már csak a magyarok és a törökök beszélik a béke nyelvét«.

Azt nem tudom, milyen nyelvet beszél Erdogan, de hogy mit tesz, azt látom. Orbán barátja lecsukatta legfőbb riválisát, Isztambul főpolgármesterét, és megfosztatta diplomájától, mivel náluk csak diplomás ember indulhat az elnökválasztáson. (Istenem, de szép, kreatív ötlet, kormányunk az összes tíz ujját megnyalhatja.) Többbszázezres tüntetések, a rendőrség erőszakosan oszlat, több, mint ezer demonstrálót letartóztattak.

Szép, dallamos nyelve van a békének. És könnyű megtanulni. Úgy tudom, miniszterelnökünknek jó a nyelvérzéke.”

