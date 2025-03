Megdöbbentő nyilatkozatok: a Tisza Párt szimpatizánsai milliókat költenének saját zsebből Ukrajna támogatására

Filep Dávid, a Patrióta riportere részt vett Magyar Péter országjárásán, ahol a politikus aktivistáit, biztonsági embereit és támogatóit kérdezte többek között Ukrajna támogatásáról, és arról, hogy mi a véleményük a párt eddigi munkásságáról. A Patrióta által közzétett videóban meglepő reakciókat láthatunk.

A videóban jól látható, hogy Magyar Pétert biztonsági őrök kísérik, akik, ha kell, akcióba is lépnek a pártvezér védelmében.

A felvétel egy pontján azt láthatjuk, ahogy sárga mellényes önkéntesek koszorúja kíséri a Tisza Párt vezetőjét, akit így egy nagyjából kétméteres sugárban lehetetlen megközelíteni.

Bár Magyar Péter többször is nyíltan kikerülte a riporter kérdéseit arra vonatkozóan, hogy támogatja-e Ukrajna uniós csatlakozását –bohócnak nevezve a kérdezőt –, a szimpatizánsai már nem voltak ennyire diplomatikusak.

Egy nyugdíjas férfi Filep Dávid felvetésére, hogy mennyit érne meg neki személyesen Ukrajna uniós tagsága, a kétmilliós összeget jelölte meg válaszként. Egy másik szimpatizáns pedig, amikor megtudta, hogy egy magyar embernek átlagosan 2,5 millió forintjába kerül Ukrajna támogatása, nagyvonalúan azt válaszolta:

Duplázzuk meg! Megérdemlik.”

Később kiderült, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai Magyar Péteren kívül nem ismernek egyetlen politikust sem a pártból, és az európai parlamenti képviselők munkájáról sem alakult ki véleményük.

Filep Dávid arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt által indított tizenhárom pontból álló szavazásra kihelyezett szavazatgyűjtő dobozok nincsenek rendesen lezárva, így bárki, bármikor kivehet belőle valamit, vagy akár be is tehet.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád