„Világszerte elképesztő számú, 6200 újságírót és 707 médiumot pénzelt a USAID, hazánkban olyan médium is akad, amelyik több száz millió forintban részesült az Egyesült Államok munkaügyi minisztériumától. (…)

Az egyik leghangosabb tiltakozó az RTL köztudottan Orbán-gyűlölő műsorvezetője volt. Nem csoda, hogy Lilu is kifejezte aggodalmát a független, objektív (sic!) jövőjét illetően, hiszen ő is részt vett az immár hazahívott Pressman azon a vacsoráján is, ahol a nagykövet úr már nem is rejtette véka alá a céljait sem, hiszen a meghívottakat prominens szövetségeseinek és szószólóknak nevezte a posztjában. (…)

A műsorvezető felidézte Rákay Philip egy korábbi megszólalását is, amelyben arról beszélt: »Egyik igen jól ismert, ma is népszerű műsorvezető társam összehívta a zenetévé vezetőségét, fellázítva ellenem szinte a teljes stábot, számonkérve a vezérigazgatót, hogy miért nem rúgnak ki azonnal, mert állítólag őt is nácizzák miattam.« Majd rákérdezett arra, hogy ki volt ez az illető, mire Philip habozás nélkül rávágta, hogy Lilu volt az. (…)

Azzal, hogy ez a történet kiderült végre, az igazságos, haladó gondolkodású, elfogadó, jóemberkedő álarc végérvényesen a porba hullott.

Lilu azt írta posztjában, hogy azért van szükség a szabad, független sajtóra, mert nélkülük vakon lennének. Rossz hírem van az RTL műsorvezetőjének: ti mindenképpen vakon vagytok, mert a zsigeri gyűlölet elvakítja a szemeteket.”