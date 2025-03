Legyünk erősek: Magyar Péter és az ellenzék úgy viselkedik a kormánypárttal, mint az EU az oroszokkal

Az efféle fura el- és kiszólások jól illeszkednek az elődjéhez, a gyakorló keresztényhez, aki kormányfői ambícióit igazolandó azzal hitelesítette mozgalmát, hogy

abban „fasiszták és kommunisták” is békében megférnek egymás mellett.

Ez remekül illeszkedett egy korábbi fárosz politikatörténeti javaslatához, mely szerint „induljon minden párt közös listán az EP-választáson”; és még csak eztán jött a koccintás Erdély elcsatolására. Említhetjük a puccsista sportminiszter sziporkáinak kimeríthetetlen tárházát, melyek között szerepelt az, hogy az „MSZP és a DK megállapodásának lényege, hogy le kell váltani a DK-t”, vagy hogy

a kígyók miként kígyóznak,

ami a határon túliak megtagadásáig, a trükkök százaival történő manipulációkon és a hazugságözönön keresztül a népre lövetésig tartottak. Ebbe a vonalba tartozik a feleségét terrorizáló, szír gépeket vizionáló, templomba menőkkel üvöltöző, újságírókat Dunába lökdösni kívánó, de mobiltelefonokat ténylegesen bele is dobó, a fentebbi vízrajzi idézettel villantó Péter.

Az ellenzék úgy viselkedik a kormánypárttal, mint az EU az oroszokkal.

Akár saját szavazóikat, népüket is beáldozva egyetlen utat ismernek: a teljes szembenállást és a totális háborút kompromisszumok, érdekegyeztetések, nemzeti minimumok nélkül. (Az ellenzék különutas képviselője, a Mi Hazánk – akárcsak korábban a MIÉP – sajnos nem tud érdemben kihívóvá válni. De legalább nem is álltak át, mint a Jobbik, amely a győzelem reményében megpróbálkozott ezzel, de bele is bukott.)

Mégis, miről szól az ellenzék politikája?

Nem a gazdaságról, az nyilvánvaló, hiszen nem tudnak kínálni egy gyökeresen más gazdaságfilozófiát, rendszert. Személyes gyűlöletről? Szuverenitásról?

A baloldal a mindenkori „idegeneket hív magyarok ellen segítségül” játszmáját játssza, újratermelve a gyűlöletet.

Ennek elengedhetetlen tartozéka, hogy a hazai a rossz, és az aktuális Nagy Testvér a jó. Ennek fényében roppant érdekes az az eset, amikor a németek egy választás után összehívják a megbukott, leköszönő parlamentet az adósságfék kétharmados eltörlésére. Az aktuális népakaratból felálló majdani törvényhozásban ugyanis ez már nem menne keresztül.

De senki sem esik kétségbe, a német demokrácia indexe nem zuhan a fehérorosz alá.

Képzeljük el, hogy 2026-ban egy szoros ellenzéki győzelem születik, erre Kövér László összehívja a leköszönő, kétharmados Fidesz-többségű parlamentet, és alkotmányt módosít, kétharmadossá tesz bizonyos törvényeket stb., ellehetetlenítve egy sima többségű kormány munkáját.

Mekkora lenne a hörgés?

Esetleg érdemes lenne kipróbálni, vajon a németek mit szólnának hozzá.

***