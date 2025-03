Karácsony régóta nagy rajongója az érzékenyítésnek, már 2019-ben fűt-fát megígért az LMBTQ-szervezeteknek

Karácsony Gergely főpolgármester már megválasztása előtt, 2019 őszén hűségesküt tett a Soros György által is finanszírozott LMBTQ-szervezeteknek– írja a Magyar Nemzet.

Karácsony anno hitet tett amellett, hogy bevonják őket az önkormányzati munkába, valamint azt is: ő maga Budapest vezetőjeként végigvonul a pride-on. Budapest főpolgármestere már ezen az ígéretén is túllicitált, most egy negyedet és közösségi házat biztosítana az LMBTQ- csoportoknak.