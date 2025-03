Transznemű gyermekek számára kínál foglalkozásokat a német evangélikus egyház

Szabadidős programot ajánl a német evangélikus egyház frankfurt-offenbachi ifjúsági lelkészsége szeptemberre transznemű gyermekeknek – hívja fel a figyelmet a svájci Weltwoche. Az egyház és a Pro Familia nevű, német állami, tartományi és önkormányzati pénzből finanszírozott abortuszpárti NGO

közösen szerveznek többnapos rendezvényt 8-14 év közötti „transz, nembináris és nemüket megkérdőjelező gyermekek és fiatalok” számára a Hessen tartománybeli Hopfmannsfeld parókiáján.

A program a leírás szerint „védett környezetben” valósul majd meg, játékokra, barkácsolásra és közös kirándulásokra, például bobozásra lehet számítani, valamint megvalósul majd egy „színes este” is. A gyermekeket többágyas szobákban szállásolják el.

A gyermekek szexuális abúzusa ellen fellépő Kinderseelenschützer egyesület a rendezvényt súlyos kritikával illette, kiváltképp annak alacsony alsó korhatára miatt. Az ügyről szóló Instagram-posztjukban leírják: „A gyermekek mesterséges korai szexualizálása és befolyásolása egyre inkább előrehalad, a határokat egyre kijjebb tolják”. Hozzáteszik: „A nemükkel hadilábon álló gyermekeknek pszichológiai tanácsadásra és segítségre van szüksége. A gyermekek folyamatos befolyásolását abba kell hagynia az LMBTQ-mozgalomnak”. Úgy vélik:

„Szeressetek, akit akartok, legyetek, akik akartok, DE A GYEREKEKET HAGYJÁTOK BÉKÉN”.

A német evangélikus egyház a magyar evangélikus egyház testvéregyháza és történelmileg is közeli együttműködő partnere. Az evangélikus egyház legutóbb azzal került be Magyarországon a hírekbe, hogy Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke a Szemlélek hasábjain súlyos kritikával illette Orbán Viktor március 15-i beszédét, Magyar Péterét pedig figyelmen kívül hagyta. Ezt követően ellenezte a Pride betiltását is.