Március 17-től életbe lép a profitplafon – fontos bejelentések a Kormányinfón!

Március 17-én hétfőn lépnek hatályba az árréssel kapcsolatos új szabályozások és már a hét második felében ellenőrizni is fogják – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Hozzátette: az ellenőrzés nem csak a szabályozással érintett termékekre fog kiterjedni, hanem valamennyi termék árára, éppen azért, hogy ha ott esetleg megkísérelnék a kereskedők a máshol elszenvedett veszteségeket kiegyenlíteni, akkor a kormány ott is be fog avatkozni.

Az új szabályok értelmében egyes alapvető élelmiszerek esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a tíz százalékot és az egymilliárdos árbevétel feletti kereskedőkre fog vonatkozni.

Május 31-éig ez az intézkedés mindenképpen hatályban lesz

– húzta alá a miniszter.

A miniszter szerint a tojásnál, a tejfölnél, lisztnél, a tejnél jelentős árcsökkenés várható az intézkedés eredményeként.

Pénzbüntetéstől elkezdve akár az bezárásig tartó szankciókkal sújthatják azokat, akik nem tarják be a szabályokat – mondta egy kérdésre Gulyás. Hozzátette: remélik a most meghozott intézkedések elegendőek lesznek.

A kormány a szerdai ülésén tárgyalt a háború és béke ügyéről is.

„Üdvözöljük az Egyesült Államok diplomáciai erőfeszítései folytán bekövetkezett változást. Ez pillanatnyilag egy tűzszüneti javaslat. Örülünk annak, hogy ezt Ukrajna is elfogadta, és örülünk annak, hogy tegnap már az Európai Parlamentben az Európai Bizottság elnöke is így tett. Felhívom a figyelmet arra, hogy a magyar európai uniós elnökség kezdetén, tavaly júliusban a magyar miniszterelnök írásban pontosan ugyanilyen tartalmú javaslatot tett a nyári békemisszió után. Ha már akkor mindenki úgy tett volna, ahogy most, elfogadta volna ezt a javaslatot az Európai Bizottság, akkor is üdvözölte volna ezt a kezdeményezést, akkor életek százezreit menthettük volna meg” – mondta a miniszter.

Hozzátette:

akik tavaly júliusban ezt az ajánlatot elutasították, Magyarországot próbálták megbélyegezni és sértegetni emiatt a javaslat miatt, most pedig üdvözlik tartalmilag ugyanezt a javaslatot, azoknak a lelkiismeretén is szárad az azóta tartó értelmetlen gyilkolás.

Gulyás a magyar kormány álláspontját hangoztatva elmondta, először mindenek előtt fegyverszünetre van szükség, azután jöhetnek a béketárgyalások.

Éppen ezért értelmetlen és értelmezhetetlen az Európai Parlament szerdai határozata, amelyben további fegyverszállítást szorgalmaznak, a háború folytatását akarják pénzzel támogatni – húzta alá.

„Az, hogy ebben az Európai Néppárt, soraiban a magyar Tisza Párttal vezető szerepet visz, az külön szomorú, de az Európai Parlament egészének érdemes lenne ezeken a fejleményeken elgondolkodni” – fogalmazott.

„Mi nem háborút szeretnénk a kereskedőkkel, azt szeretnénk, hogyha ezeknek az intézkedéseknek haszna lenne, eredménye lenne. A kereskedelmi profitot 10 százalékban maximálnánk, ugyanakkor hogyha ezek az intézkedések sem lennének elegendőek, akkor természetesen az európai, sőt európai uniós gyakorlatban is van ennél is radikálisabb szabályozás, a horvát szabályozás. A kormány nem riad vissza ennek az alkalmazásától, de azt reméljük, hogy ez a szabályozás is elegendő lesz” – hangoztatta.

„Úgy gondoljuk, hogy szintén ennek a vitának a folyományaként

ki kell azt határozottan jelenteni, hogy az megdöbbentő és veszélyes, hogy a brüsszeli bizottság elnökének az a célkitűzése, amelyet az Európai Parlament előtt ismertetett, hogy Ukrajnának 2030 előtt az Európai Unió tagjának kell lennie”

– fogalmazott.

A kormány a szerdai ülésén jóváhagyta azt a véleménnyilvánító népszavazást, amely Ukrajna uniós csatlakozásáról fog szólni, a részletekről még ezen a héten várható tájékoztatás

– jelentette be Gulyás. Kérdésre válaszolva annyit elárult, hogy a szavazás nem igényel majd személyes jelenlétet.

Az biztos, hogy a magyar kormány jelenlegi helyzetben Ukrajna csatlakozását veszélyesnek tartja.

Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió és tagállamai eladósodásához vezethet, az európai uniós források, különösen kohéziós források elvesztéséhez vezethet, a mezőgazdaság tönkretételét eredményezheti, jelentős élelmiszerbiztonsági kockázatokkal jár, jelentős biztonsági kockázatokkal jár, veszélyezteti a munkahelyeket, veszélyezteti a nyugdíjrendszert és egészségi kockázatokkal is jár. Ezeket kell figyelembe venni akkor, amikor erről hálást foglalunk” – foglalta össze a miniszter a kormány álláspontját.

A kormány Európa legnagyob adócsökkentési programját vezeti be a következő időszakban – mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Ezzel kapcsolatban a korábbi kománydöntésekre emlékeztetve Vitályos felsorolta: „Élethosszig tartó szja-mentességet vezetünk be a két és többgyermekes édesanyák számára. Megduplázzuk a családi adókedvezményt, szja-mentessé tesszük a GYED-et és a CSED-et. A háromgyermekes édesanyák szja-mentessége egy lépésben 2025 októberétől a kétgyermekes anyáké négy lépcsőben 2026 januárjától fokozatosan lesz bevezetve, így 2030-ra válik teljeskörűvé. És hogy mit is jelent ez a családok számára a gyakorlatban? Legkésőbb 2026-tól a két vagy többgyermekes édesanyák szja-mentességének és a családi adókedvezmény megduplázásának köszönhetően átlagkeresettel számolva mindkét szülő fizetését figyelembe véve kétgyermekes családoknál 189 ezer forint marad havonta az eddigi 40 ezer forint helyett. Háromgyermekeseknél 99 ezer forintról 307 ezer forintra nő a kedvezmény. 4 vagy több gyermekeseknél 241 ezer forintról 373 ezerre emelkedik az összeg”.

A kormányszóvivő emlékeztetett:

Szerdán döntött arról is a kormány, hogy kibővíti a családi adócsökkentési programot 2026. január 1-től az egy gyermeket nevelő, 30 évnél fiatalabb édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót.

Vitályos Eszter arra is rámutatott:

a kistelepülésen élő nyugdíjasok számára is elérhetővé vált a vidéki otthonfelújítási program,

az ezzel kapcsolatos kormányrendelet szerdán jelent meg. Március 26-tól tudják az igényléseket benyújtani az 5000 fő alatti kistelepülésen élő nyugdíjasok, családi házuk, lakásuk felújításához szükséges vissza nem térítendő támogatás ügyében.

Vitályos Eszter arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt hetekben 13 milliárd forint összegben valósultak meg beruházások Magyarországon.

A kormányszóvivő kiemelte: „Az oktatás területén jelentős beruházás ért véget Szegeden.

Átadták a Mathias Corvinus Collegium új szegedi központját,

az egykori szegedi iparkamara ikonikus épületét, ahol az MCC képzései zajlanak majd. Az MCC-nek már több mint 300 diákja van Szegeden, és mivel számuk folyamatosan nőtt az elmúlt években, kiemelten fontos volt, hogy elkészüljön az új épület.”

