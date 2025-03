Ez már egyre abszurdabb: Magyar Péter ismét beleszállt a „baráti” Telexbe, megint meg akarja mondani, hogy miről írjanak

A hírről a Telex is beszámolt, a cikket Facebook-oldalukon is megosztották, amelyet Magyar Péter elsők között kommentált. A Tisza elnöke nem először támadja a „baráti sajtót”, ezúttal is azt kifogásolta, hogy nem arról a témáról írnak, amelyről ő szeretné, hogy írjanak.

Vajon, miért nem hozza le a független sajtó a TISZA állásfoglalásait?”

– kezdi kommentjét a Tisza-vezér, majd egy egészen hosszú, kontextusba egyáltalán nem illő okfejtésbe kezd „fogatlan oroszlánok” fenyegetéseiről.

„Figyelj légy szíves. Tisza szavazóként mondom neked, h ez egyáltalán nem szimpatikus nekem-és szerintem sok más embernek sem-h te meg akarod mondani, h melyik portál miről írjon” – írta válaszul az egyik követője, vélhetően nem az egyetlen, aki nem érti a politikus kirohanását.