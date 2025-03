„Kedden láttak napvilágot a februári inflációs adatok, amelyek kellemetlen meglepetést okoztak nemcsak a szakértőknek, hanem a pénztárcájukra érzékenyeknek is. A pénzromlás üteme ugyanis januárhoz képest tovább gyorsult és a kilátások sem kedvezőek. A legnagyobb problémát az élelmiszerek árának jelentős növekedése jelenti, ebben a termékcsoportban a drágulás meghaladta a 7%-ot, az előrejelzések és az eddig beérkező márciusi adatok alapján pedig ebben a hónapban akár 10%-os is lehet.

Nem csoda, hogy a kormány – érzékelve a problémát – azonnal lépett. A tárgyalások már hetek óta zajlottak a kabinet és a nagy kereskedelmi láncok között, utóbbiak azonban nem álltak elő olyan ajánlattal, amely az élelmiszerek árának valós mérsékléséhez vezetett volna. Éppen ezért a kormány nem várhatott tovább és bejelentette az árrésekre vonatkozó korlátozást.

Bár a hivatásos károgók egyből elmondták, miért nem fog működni ez az eszköz, a hétfőtől életbe lépő szabályozás több okból is jóval hatékonyabbnak tűnik, mint a korábbi árstopok.

Kezdjük onnan, hogy mi is pontosan az árrés? A fogalom a beszerzői és a fogyasztói ár közötti különbözetet tükrözi, ami valójában a kereskedő nyeresége. Ha például egy áruházlánc 300 forintért szerzi be a tejfölt és azt 450 forintért adja tovább, akkor 50%-os árrése van ezen a terméken, vagyis a bevétele 150 forint. Persze ebből még ki kell fizetnie a költségeket, de ha a kiadásai fixek, akkor az árrés növelésével valójában a profitja növekszik. Ez az árrés volt az, amelyet a boltok elkezdtek egyre emelni – vagyis a hasznukat hizlalni – és így vált lehetségessé az, hogy egyes élelmiszerekre már 40-50, esetenként 80%-os árrést tettek. Egy inflációs környezetben, amikor minden egyre drágul, ezt könnyebben meg is tehetik, az emberek ugyanis kevésbé vesznek észre egy 20-30 forintos emelést. Ennek szab most gátat a kormány azzal, hogy 30 termék esetében 10%-ban maximálja az árrés mértékét.”