Egész Európa Magyarország mögött kullog: térképen mutatták be a legújabb adatokat

Orbán Balázs: Ukrajna csatlakozásába belerokkanna az Európai Unió (VIDEÓ)

A Magyar Péter által is támogatott brüsszeli álláspont szerint az uniós adófizetők pénzéből kell finanszírozni Ukrajna támogatását és be kell őket fogadni az EU-ba is, mely döntés végzetes lehet.