„A digitalizáció, a popkultúra és az életmódbeli változások mind befolyásolják a fiatalok hozzáállását a droghasználathoz, miközben a prevenció és a szabályozás egyre nehezebb feladat elé állítja a döntéshozókat. Hogyan lehet hatékony a drogpolitika egy folyamatosan változó világban?

A drogellenes politika napjainkban egyre összetettebb kihívásokkal néz szembe, hiszen a kábítószer-fogyasztás nem csupán egészségügyi kérdés, hanem társadalmi, jogi és biztonságpolitikai dimenziókkal is rendelkezik. Az átfogó és hatékony megoldások érdekében elengedhetetlen az interdiszciplináris megközelítés, amely ötvözi a jogi szabályozást, a bűnüldözési és prevenciós stratégiákat, valamint a rehabilitációs és szociálpolitikai intézkedéseket. Magyarország drogpolitikája a zéró tolerancia elvén alapul, amely a közbiztonság és az egészséges társadalmi normák fenntartását célozza. A prevenció, a fiatalok oktatása és a szervezett fellépés együttesen járulhatnak hozzá a drogprobléma mérsékléséhez. Mindeközben a globalizáció, a digitális média és a kulturális változások folyamatosan alakítják a társadalom hozzáállását a tudatmódosító szerekhez, amely új kihívások elé állítja a döntéshozókat és a szakértőket.

A drogellenes politika számos aspektusát tekintve ágazatközi területként funkcionál, amely különböző szakmai és tudományos diszciplínák együttműködését igényli, mivel a kábítószer-használat és annak társadalmi hatásai számos dimenziót érintenek. Egyszerre van szükség jogi szabályozásra, egészségügyi és prevenciós stratégiákra, szociálpolitikai beavatkozásokra, valamint bűnüldözési és rehabilitációs intézkedésekre. Ennek megfelelően a drogpolitikai döntéshozatal interdiszciplináris megközelítést kíván, amely figyelembe veszi a közegészségügy, a szociológia, a kriminológia és a pszichológia szempontjait is, biztosítva ezzel a problémakör komplex és hatékony kezelését. Egy jól működő drogellenes politikai keretrendszerben kiemelt jelentősége van az egészségmegőrzés szempontjának. A tudatmódosító szerek fogyasztása nem csupán egyéni döntés vagy életmódbeli preferencia, hanem komoly közegészségügyi kihívás is, amely hosszú távon az egész társadalomra hatással van. A jól megtervezett szakpolitikai cselekvés célja nem csupán a jogi keretek kialakítása (bár ez szükséges de nem elégséges feltétele a sikernek), hanem az is, hogy a lehető legnagyobb mértékben távol tartsa az embereket a drogoktól.

Ennek a megvalósítása csak a szakpolitika kapcsán felmerülő alapelvek figyelembevételével lehetséges. A magyar drogellenes politika kiemelthármas alapelve, a prevenció elsődlegessége, a teljes felépülés központú kezelés és a zéró tolerancia együttese. A zéró tolerancia politikája nem csupán egy büntető eszköz, hanem a társadalmi rend és biztonság megőrzésének kulcsfontosságú eleme. A droghasználat és -kereskedelem kriminalizálása egyértelmű üzenetet közvetít: Magyarország nem kívánja elfogadni és legalizálni a kábítószerek használatát. A célzott prevenciós programok, a fiatalok oktatása és a zéró tolerancia fenntartása egyaránt szükséges a biztonságosabb és egészségesebb társadalom érdekében.

A drogprevenciót érdemes minél fiatalabban kezdeni, ugyanis az ELTE PPK WHO-val közös kutatása felhívja rá a figyelmet, hogy a 9–11. évfolyamon tanulók 17%-a kipróbálta már életében a marihuánát, és körülbelül 12%-uk körében előfordult már visszaélésszerű legális szerhasználat (pl. nyugtató vagy altató.)”