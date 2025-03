igazából jobb is lesz nekünk a Nemzetközi Büntetőbíróság rendszerén kívül, a nemzetközi politika véglényeinek utolsó menedékeként. Van ebben valami logikus: kívül kell helyezni magad a kulturált világon azért, hogy gond nélkül mondogathasd, hogy no de hát te nem is utálod a büdös zsidókat, nemigaz, nyeprevda, nyepravda.

No meg kell hozzá egy olyan cinikus figura, mint Netanjahu, aki röhögve nézi végig, hogy te hülyét csinálsz magadból. Bizony, hozzád jön, nem amúgy a szintén hülyeségeket beszélő lengyelekhez vagy németekhez, mert tudja, hogy te vagy a szúk keresztmetszet, öööö, izé, mert te vagy a legnagyobb és a legerősebb, persze hogy. Világpolitikai tényező vagy, az.