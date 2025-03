„Többen évek óta, visszatérően sürgetjük – többek között a Magyar Nemzet hasábjain is –, hogy a pride néven futtatott LMBTQ-parádét tiltsák be, de betiltás helyett eddig azzal szembesültünk, hogy a pride már vidéken is megjelent. A miniszterelnök most végre kimondta, amit 15 éve szerettünk volna hallani: »A pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő.«

Miközben úgy tűnik, végre eljött az idő, hogy ne kelljen Európa egyik legszebb sugárútján eltűrnünk az aberráció menetének végigvonaglását, érdemes néhány dolgot tisztázni a pride-dal, valamint az ilyen eseményeket szervező szervezetekkel kapcsolatban. Először is, a pride betiltása nemcsak a normalitás helyreállítása felé tett újabb lépés, hanem a jogállamiság győzelme is.

A pride ugyanis súlyosan sérti a gyermekvédelmi törvény és a családvédelmi törvény azon rendelkezését, mely szerint »tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg«. Márpedig a fényes nappal Budapest belvárosában tartott LMBTQ-parádé pontosan ezt teszi, tizennyolc éven aluliaknak is elérhetően. Sőt: sok tizennyolc éven aluli részt is vesz a rendezvényen. A pride betiltása így egyértelműen a jogállamiság irányába tett lépés. Az Európai Unió tehát örülhet.”

Nyitókép: MTI/EPA/Hollie Adams