Egyébként eléggé furcsa, amikor materialisták érvelnek amellett, hogy a gyerek nem lehet pénzkérdés. De persze lássuk be, valaki vagy boszorkány, vagy materialista, szóval a modernista komcsik beengedték a mércére a premodernből is merítő boszikat. Kiskoalíció.

Mindent együttvéve pedig be kell látnunk, hogy a gyermekvállalás igenis pénzkérdés is. Épp ezért van családpárti családpolitika, csok, adókedvezmények, stb. Mert a jobboldali kormány tudja, hogy a gyerek pénzkérdés is, a pénzkérdés pedig konkretizálódhat adókedvezmények formájában is.

A mércés boszorkányokat eléggé megcsalták az általuk kontrollálni kívánt erők, meg az eszük, mert félreértik (tudatosan?) a kormány érvelését.

A kormány nem azt mondja, hogy »adókedvezményért kéne szülni«. Inkább azt mondja, hogy »eltávolítom azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák azt, hogy sokan gyermeket vállaljanak«, azaz a kormány segít abban, hogy a szívszeretetből vállalni kívánt, ám anyagi korlátok miatt nem vállalt gyermekek szülessenek meg.

Mert az a helyzet, hogy ha a kormány nem ad ilyen támogatásokat, kedvezményeket, akkor valójában anyagilag diszkriminálja a családosokat. Nincs semleges helyzet.

Az érvelés része szokott lenni, hogy a családtámogatási politika indirekte hátrányba hozza a családot nem alapítókat, például az egyedülálló feministákat.

Nos, ha ez így van, az járulékos veszteség. A semlegesnek mondott politika ugyanis a családosokat hozza de facto hátrányos helyzetbe. A kormánynak pedig joga van előnyben részesíteni a politikai közösség túlélését és jólétét segítő lépéseket. A gyermekek jövőjének ellopásáról meg szó sincs. Azt inkább a baloldali kormányok lopták el.

Nagyon boszorkányos tudás ez.”

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)