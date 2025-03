A Hunyadi zeneszerzője elárulta, mennyire segítette munkáját a mesterséges intelligencia

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, máris a keresési listák élére ugrott a hétvégén elstartoló Hunyadi a TV2-n, és a közösségi médiában is egyre többen kíváncsiak a produkcióra. A Lángoló.hu interjút készített a sorozat zeneszerzőjével, Asher Goldschmidttel, aki érdekes kulisszatitkokat osztott meg a sorozat zenéjéről, és magáról a filmzeneszerzés művészetéről is.