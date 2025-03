„A DK visszajött a meccsbe

Varjú László Újpesten magabiztosan újra nyert, 2022-ben 51 százalékkal, most 52-vel. A Fideszes jelölt 2022-ben 39 százalékot kapott, most 34-et, a mihazánkos a 22-es 4,5 után most 6,2-t. Nagyjából minden maradt volna a régiben, csakhogy már nem a régi van, a kihívó immár nem a DK, hanem a Tisza. Amelyik azzal, hogy a távolmaradás mellett döntött, arra kényszerült, hogy tétlenül nézze, ahogy a DK újra tényezővé válik. 2026-ban az egyéni körzetekben sokba kerülhet még ez a Tiszának, akkor is, ha ráfanyalodik a Gyurcsánnyal való együttműködésre, és akkor is, ha elutasítja azt. A politika bonyolult játék, a döntések következménye gyakran olyankor mutatkozik, amikor nem számít rá az ember.”

