Szijjártó lesz az első külföldi miniszter, akit hivatalában fogad az új amerikai pénzügyminiszter

„Rogán Antal miniszter kollégám szankciós listára helyezése is egyfajta kicsinyes, pitiáner bosszúja volt a megbukott, Budapestről frusztráltan távozó korábbi nagykövetnek, és őszintén remélem, hogy ezen, politikai bosszú által motivált, Magyarországnak károkat okozó szankciós intézkedések ügyében is ma miniszter úrral majd előre tudunk lépni” – jelentette ki.

A miniszter végezetül arra is kitért, hogy mostani találkozója is része annak az új aranykornak, amely a magyar-amerikai kapcsolatokban köszönthet be Donald Trump hivatalba lépésével, ugyanis az Egyesült Államok új elnöke nem ellenségként, hanem barátként tekint Magyarországra.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala