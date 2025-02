Saját magát buktatta le Magyar Péter embere: egyre rosszabb a helyzet

Ruszin-Szendi Romulusz ukránbarát és háborúpárti, ezt saját maga mondta ki – fogalmazott legújabb videójában Hidvéghi Balázs.

Ő maga beszélt arról, hogy amikor vezérkari főnök volt Ukrajna támogatására buzdította az EU és a NATO vezetőit.

Ez sem akkor, sem most nem egyezett a kormány álláspontjával. Magyarország kormánya mindig is azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmazott. Három éve is, és most is. Brüsszel Péter és új kedvence nem vették észre, hogy a világ megváltozott! Ma már Donald Trump amerikai elnök is Ukrajnát kritizálja és béketárgyalásokat indított. Brüsszel Péter és Ruszin-Szendi Romulusz ugyanazt a veszélyes háborúpárti álláspontot képviseli most is, amit Brüsszel és a bukott amerikai demokraták” – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A felvételt itt tudja megtekinteni: