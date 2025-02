Rogán Antalnak kislánya született

Negyedszer is édesapa lett Rogán Antal: három fiú után lányos apának is mondhatja magát a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, írja a Blikk. Érdekesség:

a kislánya pontosan az ő születésnapján látta meg a napvilágot.

Mint kiderült, Rogán Antal a jelenlegi, harmadik feleségével kerüli a nyilvánosságot. Nem verték nagydobra a babavárást, csak a közvetlen barátok és kollégák tudtak arról, hogy a politikus 53 évesen ismét apa lesz. Hangsúlyozzák: Rogán Antal

immár négyszeres édesapának mondhatja magát,

hiszen első házasságában, Sonnevend Alexandrától 2003-ban született András fia, majd a második házasságában Gaál Cecília újabb két fiúval ajándékozta meg: 2009-ben született Dániel, 2012-ben Áron. A jelenlegi párjával, Obrusánszki Barbarával – aki korábban manöken volt, és több szépségversenyen is indult – négy éve házasok, és most ő is megajándékozta egy gyermekkel, méghozzá egy kislánnyal – írja a Blikk.

