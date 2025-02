Nincs új a nap alatt: a baloldali sajtóban nem léteznek Puzsér pedofiliával kapcsolatos botrányos kijelentései

Ahogy egy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, 2019-ből került elő Puzsér Róbert egy véleménye, amely szerint „a pedofília egy hajlam, a hajlam pedig önmagában nem lehet bűn”. A véleményvezér a Black Mirror Shut Up And Dance című epizódjáról beszélgetett Vona Gábor és Molnár Áron „noÁr” társaságában, ahol szó szerint a következő mondatok hagyták el a száját:

„Amikor képeket nézegetsz gyerekekről, és arra recskázol. Nyilvánvalóan azok a gyerekek nem gyerekpornóban szerepelnek, hanem mindenféle képeket találsz különböző gyerekekről. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben… ugye akkor beszélhetünk bűnről, ha van sértett. Most kereshetjük a sértettet, de nem nagyon van! Egy nagyon szerencsétlen, nagyon nyomorult, beteg hajlamú ember úgy éli ki a hajlamát, hogy abban különösebben senki nem sérül.”