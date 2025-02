„Vigyázzunk az emberekre, vigyázzunk egymásra! – szerintem nagyjából ennyire egyszerű a válasz arra a kérdésre, hogy mi is a lényege a mi baloldaliságunknak. Fontos vagy nekem, akkor is, ha máshonnan jössz, mint én, ha a te világod messze van az enyémtől, ha más az ízlésed, ha másként gondolkodsz. Fontos nekem, hogy te is biztonságban élj, hogy ne nélkülözz, nem akarom engedni, hogy bántsanak a nálad erősebbek, hogy kihasználjanak.

Persze, jobban odafigyelek a hozzám közelállókra, a családomra, a barátaimra, érzem hogy magyarságom ismeretlenül is közelebb hozza hozzám a többi magyar embert, de kétségtelen, nem hiszem, hogy bármely ember minőségét a származása határozza meg.

Amit itt szeretnék elmondani, amit itt írok, abban nincs semmi tettetett, megjátszott közéleti szentimentalizmus. Egyszerűen valami ilyesmit tartok helyesnek, kívánatosnak, emberinek. Amikor azt mondjuk, hogy a baloldaliság nem politika, hanem erkölcs, hogy baloldalinak lenni nem divat kérdése, akkor egész egyszerűen valami ilyesmire gondolunk.”