„De mindent meg kell tenni azért, hogy megpróbálják az AFD-re rátolni a felelősséget és a népharagot. Hogy miért? Mert két hónap múlva váléasztások lesznek Németországban. Amit az AFD akár meg is nyerhet. Jelenleg fej-fej mellett áll a CDU-val. De ha a mainstream média meg tudja etetni a németekkel, hogy a merénylő AFD-szimpatizáns volt, az szavazatokat vonhat el tőlük. Vagy erre hivatkozva akár be is tilthatják a pártot, amit a mostani német kormány már jó iedeje szeretne – természetesen csakis a demokrácia jegyében.