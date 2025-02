Orbán Viktor üzent az uniós főképviselőnek: A tárgyalóasztalnál nem osztják a helyeket, azokat ki kell harcolni (VIDEÓ)

Jelenleg egy szellemi és gazdasági jellegű változás zajlik – folytatta. A szellemi változás az Egyesült Államokból indult, és most Európa ajtaján kopogtat. A béke pozícióját korábban morálisan támadták, és hasonló volt a helyzet a migráció esetében is. Most a béke és a migrációellenes politika került a jó oldalra – mondta Orbán Viktor. Hasonló fordulat történt a zöldpolitika és a gender ügyében is – tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy korábban támadták a hagyományos családot, míg most az amerikaiak szerint a hagyományos család jó. A kereszténység kérdésében is hasonló folyamat figyelhető meg: a nyugati világ jelentős változáson megy át, de Európa egyelőre ellenáll.

Az Oroszország elleni szankciók hatásáról

Ha a gazdaságot nézzük, akkor a szankciókkal Magyarország 6,5 milliárd eurót vesztett – szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette, hogy ha az amerikai elnök békét teremt, és Oroszország visszakerül az európai energetikai rendszerbe, akkor ezzel sokat nyerhetünk.

A politika világa nem kedves és nem barátságos – jegyezte meg a kormányfő, majd hozzátette: ha valaki nem tesz semmit a béke érdekében, akkor ne számítson arra, hogy az a szereplő, aki békét akar, magától odaülteti a tárgyalóasztalhoz.

A tárgyalóasztalnál nem osztják a helyeket, azokat ki kell harcolni

hangsúlyozta. Európa esetében pedig nem világos, hogy miért kapjon helyet a tárgyalóasztalnál – mondta végül.