Kisvállalkozások és gigacégek – megvan, kik adtak be pályázatot a vasúti pályaudvarok felújítására

Kiderült, milyen vállalatok jelentkeztek a MÁV által meghirdetett állomásfelújítási pályázatra.

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés 2024. december 16-i ülésén – ellenzéki kérdésre – úgy fogalmazott a pályaudvarok ingatlanhasznosítási ügyéről, hogy „támogatom azokat a javaslatokat, hogy adjuk oda azoknak, akiknek van pénzük, és képesek ezeket működtetni. Nem a vasutat, hanem a pályaudvarok épületeit. Ettől még a vasút működtetése állami kézben marad.”

A MÁV programjára január 31-ig lehetett jelentkezni

A pályázók között a Déli pályaudvar volt a legnépszerűbb, ugyanakkor a siófokira egy ajánlat sem érkezett. Előbbire a Szeivolt Éptech Kft., a Market Asset Management Zrt., a Wing Zrt. és a Raw Development Kft. is nyújtott be pályázatot – írta a Szabad Európa értesülései nyomán az Index.

Míg a Nyugati pályaudvarra a Redwood Real Estate Holding, a VI. kerületi önkormányzat vagy a Westend bevásárlóközpont üzemeltetője is pályázott. Kelenföldre pedig a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia és a Raw Development Kft. is pályázatot nyújtott be.

Utóbbi vállalat emellett a győri és a szegedi pályaudvarra jelentkezők között is feltűnt.

A debreceni főpályaudvarra pedig a BMW gyárat is építő, török tulajdonban lévő Synergy Construction Hungary Kft. adott be ajánlatot. Az összeállításban arra is kitértek, hogy a kisebb vidéki pályaudvarokra olyan vállalkozások jelentkeztek, mint például a Fornetti.

