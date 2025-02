„Kicsit szerényebbnek kellene lenni ezután” – itt vannak az első reakciók a botrányba fulladt ATV-s vitára (Videó)

„Dani fogd már be, komolyan!”, „Ha személyeskedsz, visszatámadok”, „Szétverted a műsort, ide nem jössz többet!”, „Most alul múltad önmagad, de rettenetesen” – ilyen és ehhez hasonló mondatok hangzottak el a a Csatt legutóbbi adásának a felvételén.

Még az átlagosnál is sokkal vehemensebb vitát és erősebb érzelmeket váltott ki a Direkt36 „A dinasztia” című filmje, valamint a magyar ellenzéki médiaplatformok külföldi támogatásának kérdése a műsor vendégeiből. A Csatt vendégei ezúttal Gerő Tamás ügyvéd, Szűcs Gábor jogász, a XXI. Század Intézet elemzője, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Dévényi István, a Magyar Hang újságírója voltak.

Parázs vita

Az adás végén Dévényi István és Deák Dániel hangos – és néhány ponton személyeskedő – vitába keveredett.

Miután Dévényi István belefojtotta a szót Deák Dánielbe, majd lepropagandistázta a politikai elemzőt, Deák közölte, hogy „ha személyeskedsz, visszatámadok”. Ezután emlékeztette Dévényit, hogy az utóbbi idők legnagyobb álhírbotrányát éppen a Magyar Hang robbantotta ki. „Kicsit szerényebbnek kellene lenni ezután” – fogalmazott Deák.

Az adás szünete előtt Egri Viktor műsorvezető mindenkit arra kért, keresse meg és vegye be az elgurult gyógyszerét, de a vita hasonló intenzitással folytatódott.

A műsor végén az állami hirdetésekkel összefüggésben Deák Dániel a Magyar Hang olvasottságáról érdeklődött Dévényi Istvánnál, majd egymás szavába vágva kezdtek el vitatkozni. Dévényi nem tudta megmondani, pontosan mekkora a Magyar Hang olvasottsága, mire Deák megkérdezte, hogy akkor mi alapján várnak állami támogatást.

Dani, fogd már be”

– kelt ki magából Dévényi, sérelmezve, hogy az elemző nem hagy neki végigmondani egy mondatot.

A vitát Egri Viktor szakította félbe, amikor közbeszólt: „Egyetlen mondatot nem hagytál az elmúlt 48 percben végig mondani (...) A szerkesztő engedélye nélkül, de ígéretet teszek, hogy miután szétverted az egész műsort, ide nem jössz többet.”

Deák Dániel válaszul közölte, hogy ő sem tudta befejezni a mondatait.

Reagált Deák Dániel

Deák az eset után közösségi oldalán reagált a történtekre. „Egri Viktor az ATV vitaműsorában kerek-perec kijelentette, hogy többet nem fog meghívni. Most erre reagálnék részletesen! Először is, kicsit vicces, hogy a demokraták mindig ehhez az eszközhöz nyúlnak: kitiltanak például Amerikából vagy letiltanak a Facebookról, ha más a véleményed vagy politikai szempontból nem vagy nekik kellemes. Láthatóan nem bírják elviselni, ha neked más a véleményed, de azt végképp nem, ha nem hagyod magad és akár harciasan ki is állsz mellette érvekkel, tényekkel. Kíváncsi lennék, van-e Egri Viktornak egy listája arról, hogy még kiket tiltott ki a műsorból” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ő mindig is nyitott volt a politikai vitákra, rengeteg vitaműsorban részt vett már.

„Adás előtt mindig felkészülök, kinyomtatom magamnak a jegyzeteimet, viszek magammal ábrákat és grafikonokat is.

Ezt azért teszem, mert szeretek felkészült lenni és nem szeretném azt, hogy olyan állításokat fogalmazzak meg, amelyek nincsenek alátámasztva tényadatokkal. Ez történt tegnap is.

A műsor több pontján az ellenzéki vitapartnerek kérdezték, hogy mivel tudjuk az állításainkat alátámasztani és rögtön mutattuk az ábrákat vagy mondtuk az adatokat. Láthatóan ez nem tetszett nekik, hiszen tudják, hogy a szokásos balos lózungok kevesek lesznek egy ilyen helyzetben, azokat könnyen tudjuk cáfolni. Ezzel érezhetően ki is húztam a gyufát náluk, ahogy Egri Viktor fogalmazott »szétvertem az adást«” – írta bejegyzésében az elemző.

És hogy mi van a stílussal? – tette fel a kérdést Deák.

Vissza lehet nézni akár a januári ATV Csatt vitát, ami alátámasztja: ha a vitapartnerek megadják az alapvető tiszteletet, akkor én is megadom. Ha nem személyeskednek, én sem személyeskedem. Ha nem vágnak közbe, akkor én se vágok közbe.

Ez sajnos tegnap már az adás első felében felbomlott. Miután a Magyar Hangos Dévényi István elkezdett propagandázni arra, hogy tényadatokat soroltunk a turizmus kapcsán, sajnos én is kénytelen voltam keményebben válaszolni, és szembesíteni azzal, hogy talán kisebb lehetne az arca azután, hogy az általa képviselt újság robbantotta ki a 2024-es év legnagyobb álhírbotrányát, a szír repülőgépről szóló kamu történetet” – fogalmazott ennek kapcsán.

Hozzátette: ha vitapartnerei sem hagyják végigmondani a mondatait, közbeszólnak, akkor bizony ő is kénytelen ezt az eszközt használni. „Nekem tényleg nincsen bajom azzal, ha Egri Viktor is vitapartnerként tekint magára. Én benne vagyok a három a kettő elleni vitafelállásban is. Ahogy a mondás tartja: teher alatt nő a pálma. És elnézve a nézettségi adatokat, az emberek is jobban szeretik, ha tényleg vita van, nem pedig egy unalmas beszélgetés.

Mindenesetre remélem Egri Viktor csak a vita hevében akart nagyot mondani, én bármikor nagyon szívesen rendelkezésre állok a vitára.”

Dévényi is reagált

Az adás kapcsán Dévényi István is posztolt a Facebookra. Mint fogalmazott:

Őszintén mondom, erre a produkcióra, produkciómra nem vagyok büszke.

A címben is olvasható mondatnál lement a függöny, megszűnt a stúdió, eltűntek a kamerák és csak azt éreztem, hogy képtelenség, ami itt történik” – írta bejegyzésében.

Majd hozzátette: „Megtörtént, ez van, kordokumentum darabkának, ugyanakkor önismereti útjelzőnek megmarad.”

Megszólalt Egri Viktor is

„Deák Dániel fegyelmezése, amit mint ökölvívómeccs bírája korábban meg kellett volna tennem, elkerülhetetlen következménye a mai magyar politikai helyzetnek. Az ember szeretne értelmes vitaműsort, de ennek a feltételei jelentősen bonyolódtak. Tizenöt éve (sőt, meglátásom szerint inkább 23) épül egy párhuzamos valóság, amelyben a szavak jelentése is megváltozott, példának okáért, mindenki baloldali lett, aki nem osztja a hatalmon lévők alapelveit, hiába gondolja magát kereszténynek és konzervatívnak, sőt mára már ők is sorosisták, brüsszeliták; vannak szavak, amelyek pedig teljesen eltűntek, pedig egyre égetőbb szükség lenne használatukra, ilyen például a »rászoruló«, csak nem illik a politikai koncepcióba” – írta posztjában a műsorvezető.

Egri hozzátette: a verbális különállóság már önmagában nehezen átszakítható membránt képez, hát még a különbség mögött álló szellemiség, amely a tolerancia-totális többségi uralom, nyugat-kelet, liberális demokrácia-illiberális autokrácia törésvonalakon is szinte áthatolhatatlan falat jelent.

„A vitákban ezeken az akadályokon a szuverén (önállóan gondolkodni képes és akaró) partnerek képesek átlépni, és világaik találkoznak. Szeretnének-e ilyen emberek a belpolitikai kérdésekben vitatkozni? Erre a kormányoldali szereplők esetében egyre inkább a nem az igaz. A gazdaság, az oktatás, az egészségügy, a közlekedés, a korrupció, a gyermekvédelem (és ki tudja még mi) ügyeiben jelenleg nagyon nehezen védhető egy kormánypárti álláspont, csak legalább részleges fehér zászló lengetéssel működhetne.

Ez pedig a választások közeledtével egyre inkább főben járó vétek is lehet, az állami fenntartású pozíciókban dolgozóknál pedig legalábbis elképzelhető kellemetlen következményekkel is járhat”

– fogalmazott.

Egri szerint az „érvelők, a kompromisszumra készek egyre kisebb számban jönnek hát, és maradnak azok, akik gátlás nélkül vállalják a védhetetlennek tűnő témák teljes oltalmazását, és ennek eszközéül elterelő, személyeskedő irányba viszik a beszélgetéseket, kiüresítve, az eredeti felvetés szempontjából értelmetlenné téve a műsort.”

„Kocsis Máté múlt heti nyilatkozata, a Nemzetbiztonsági Bizottság üléséről kiszivárgottak, a Szuverenitásvédelmi Hatóság közleményei jelentik a hivatalos vitamódot a szabad sajtóban megjelenő kellemetlen hírekkel és információkkal és a leleplező filmekkel szemben. Aki rossz hírt hoz, külföldi pénzből árulja a hazát. Ebbe a kontextusba került bele a tegnapi beszélgetés is, amelynek fő témájául a Direkt36 A dinasztia című filmjében bemutatott maffiaszerű állami működést terveztük. Megtudhattuk, hogy a turizmus fejlődött, tehát jó kezekben vannak a szállodák Tiborczék kezében, és hogy legalább magyar család az Orbán család, ezen kívül a látottakkal kapcsolatban cáfolat nem hangzott el, a kérdések kikerülése és a túloldaliak és kollégáik személyes támadása szabta az irányt.

Értelmes vitát szeretnénk, ehhez keresünk alanyokat, olyanokat, akik érvelnek, és nem olyanokat, akik azért érkeznek, hogy érdemben ne, csak marginálisan essen szó a műsor tervezett témájáról”

– áll a bejegyzésben.

