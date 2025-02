Karácsonyék az állammal fizettetnék meg, hogy Bojárék telke milliárdokkal többet érjen

Kicsoda Bojár Gábor?

Az üzletember a Kádár-rendszerben kapott komoly állami beruházások által alapozta meg vagyonát, melynek egy részét az utóbbi években a radikális baloldal támogatására fordította.

Első komolyabb megrendelése a Paksi Atomerőmű csőhálózatának háromdimenziós modellezése.

Legnagyobb vállalkozása a Graphisoft, de a Aquincum Institute of Technology magánegyetemet is ő alapította 2007-ben. Bojár aki 7 éven át a Soros Alapítvány Kuratóriumának is tagja volt, a bukott baloldali miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet többször védelmébe vette, míg a jobboldali kormányzást rendszeresen támadta.

Folyamatosan bírálta az Orbán-kormány gazdaságpolitikáját, a közös uniós külpolitikát, valamint a migránsok befogadását célzó kötelező kvóta elfogadását szorgalmazta.

Ezen túlmenően a baloldali pártok finanszírozásában is több alkalommal vállalt szerepet a brüsszeli elvekkel szimpatizáló milliárdos. 2016-ban Juhász Pétert és feleségét nyaraltatta nizzai villájában, egy évre rá a Momentumnak adományozott jelentősebb összeget, majd Karácsony Gergely – az akkori MSZP-s miniszterelnök-jelölt – tanácsadója lett.

Bojár a bukott balliberális kormányfőt, Bajnai Gordont, és a megszorítócsomagjáról híres volt pénzügyminisztert, Bokros Lajost egyaránt nagyra tartja – míg a magyarok többségét inkább hülyének. Juhásszal ápolt jó barátsága megmaradt.

Bojár lelkesedik a baloldali messiásjelöltekért, MárkiZay Pétert több alkalommal segítette anyagilag, emellett a dollárbaloldal bukott miniszterelnök-jelöltjének szakértői csapatának is tagja volt gazdasági tanácsadóként.

Érdekeltségek és számok: Bojár érdekeltségei közé tartozik a Graphisoft Park SE és a Graphisoft Park Kft., illetve mellettük a magánegyetemét működtető AIT Budapest Kft., továbbá a Zabo Ingatlan Kft. Közülük a legjobb eredményt nem meglepő módon a Graphisoft érte el 2023-ban. A Graphisoft Park SE árbevétele nagyjából ötödével, míg nyeresége negyedével emelkedett egy év alatt, előbbi 6,3 millió euró (2,5 milliárd forint), utóbbi 5,6 millió euró (2,2 milliárd forint) volt 2023-ban – ráadásul nyereségadót sem kellett fizetnie a társaságnak. A részvénytársaság „A” sorozatú törzsrészvényei után összesen 7,1 millió eurót, azaz mintegy 2,8 milliárd forintot, a „B” sorozatú dolgozói részvények után pedig 386 ezer eurót, azaz nagyjából 152 millió forintot fizetett ki osztalékként a 2023. évi adózott eredmény terhére. A Graphisoft Park Kft. a részvénytársaság tulajdona, itt átlépték a 10 millió eurós határt a bevételek, sőt a 11,5 milliót is megközelítették, forintosítva nagyjából 4,5 milliárdot tettek ki. Az év végi adózott eredmény körülbelül az árbevétel felének felelt meg, 5,5 millió euró, azaz 2,2 milliárd forint volt, melyet teljes egészében osztalékként kapott meg az anyacég. A magánegyetem mögött álló vállalat szintén hatalmas nyereséget termelt tavaly, de komolyabb visszaesés volt a profitjában. Az AIT 751 millió forintnyi árbevétele szinte teljes egészében exportértékesítésből származott, ötödével magasabb volt a 2022-es értéknél. Az adózott eredmény viszont 65 millióval elmaradt az egy évvel korábbitól, igaz aligha szomorkodtak a 241 millió forintos profit láttán. A megállapított osztalék jóval meghaladta a tavalyi nyereséget, az eredménytartalékból kiegészítve az összeget 408 millió forint kifizetését hagyták jóvá. A tulajdonosi struktúrában nem volt változás, továbbra is az alapítók, Bojár és Zanker Zsuzsanna rendelkeznek a legnagyobb részesedéssel – 38-38 százalékkal. A páros egyenlő arányban osztozik a Zabo Ingatlan Kft.-n, de ez utóbbi közös vállalkozás csak december közepén kezdte meg a működését, így érdemi gazdasági esemény nem látszik a közzétett beszámolóban.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila