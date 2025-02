Hamarosan boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát – rengeteg zarándokot várnak az eseményre

Már péntek este és éjszaka imádságos programokkal várják a fiatalokat a sportcsarnokban, szombaton pedig reggel 8 órától érkezhetnek a zarándokok. A helyszínen folyamatos gyóntatás is lesz.

Az ünnepi szentmise szombaton 11 órakor kezdődik annak a harangnak a hangjára, amelyet a boldoggá avatandó Bódi Mária Magdolnáról neveztek el, és a veszprémi bazilika tornyában kap helyet nemsokára. A boldoggá avatást a Ferenc pápa 2023-as apostoli látogatásakor használt oltárnál tartják, a szentmisén zenekar és több kórus is részt vesz.

A szentmise után a várnegyedbe, a Szent Mihály-székesegyházba várják a zarándokokat, ahol megtekinthetik Bódi Mária Magdolna ereklyéjét

Kulcsár Dávid, a veszprémi főszékesegyház káplánja felidézte a boldoggá avatandó életútját, aki 1945. március 23-án szenvedett vértanúhalált, amikor a második világháború frontja lakóhelyére, Litérre érkezett. Boldoggá avatását halála után nem sokkal, még 1945-ben elindította Mindszenty József bíboros.

Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere úgy fogalmazott: a város a kereszténységgel együtt eresztett gyökeret, a Séd-völgyben végigsétálva szentek és boldogok életébe nyerhetünk betekintést. Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása pedig azt mutatja, hogy nemcsak a történelmünk során, hanem az elmúlt évtizedekben is történt olyan vértanúság, amely tovább erősíti az egyház és a város kapcsolatát – tette hozzá.

A polgármester arról is beszélt, hogy bár még jelenleg is folyik a vár egyházi épületeinek megújítása, már most érezhető a zarándokturizmus növekedése Veszprémben.