Gyakorlatilag azt állítják, maga a hajlam is egyenértékű az elkövetéssel, ami alapján egész biztos vagyok benne, hogy majd mindenkinek börtönben lenne a helye, vagy az általuk elképzelt máglyán, vagy ilyen vagy olyan gondolati bűnök miatt, házasságok pedig nem is léteznének. Ez inkvizíció, boszorkányüldözés, középkor. Az emberek a beteg vagy bűnös hajlamokat nem választják, hanem azokkal születnek, és biztosan sokan vannak, akik küszködnek is ezzel, mert a neveltetésüknek, a környezetük elvárásainak, a törvényeknek ellentmondó vágyaik vannak. Azokat, akik ezekkel sikerrel bírkóznak meg, egy kalap alá venni a legsúlyosabb elkövetőkkel, na ez a relativizálás.”

Nyitókép forrása: Puzsér Róbert Facebook-oldala

***