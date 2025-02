Érkezik az elektronikus aláírás a DÁP alkalmazáshoz

Arra a kérdésre, hogy az Ügyfélkapu kivezetéséig hányan váltottak az Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁP appra, a vezérigazgató úgy felelt, hogy „jelenleg 3,79 millió Ügyfélkapu Plusz felhasználónk van, a DÁP applikációt pedig 1,81 millióan töltötték le.” Hozzátette, „összességében körülbelül 4,32 millió ember állt már át biztosan az új rendszerre.” Both András azt is elmondta, hogy munkatársaival hálásak azoknak, akik időt áldoztak életükből a váltásra, és ezt az időt még idén vissza is fogják adni a meglévő és új szolgáltatásokkal.

A rendszer a gyakorlatban is jól vizsgázott az ÁFA-bevallási időszak alatt, ami január 20-án ért véget), ezt pedig a NAV is megerősítette. A szakember mégis azt tartotta fontosabbnak kiemelni, hogy kollégáinak “az interneten terjedő téves elképzeléseket kell helyre tenniük – újra és újra el kell mondanunk például, hogy nem szűnik meg az Ügyfélkapu+ a későbbiekben sem.”

Szóba került még az AVDH december 31-ei kivezetése, amivel szemben a vezérigazgató azt hozta fel, hogy „a korábbi rendszerben egy felhasználónév és jelszó ismeretében bárki elektronikusan aláírhatott dokumentumokat.” Állítása szerint azonban „az új rendszer magasabb szintű azonosítást biztosít.” A DÁP alkalmazásban az e-aláírás bevezetésén december 20. óta dolgoznak, a bétatesztelők már tesztelik az éles rendszert, ami „legkésőbb február közepén élesedik” mindenkinek.