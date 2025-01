Érdemes váltani – ezek a frissítések érkeznek még az idén a Digitális Állampolgár alkalmazásban

10. Az eddigieken felül további biztonsági intézkedéseket, funkciókat is terveznek, például a telefonos ügyintézésben is használható lesz a Digitális Állam alkalmazás hitelesítésre mindkét fél – az állam és az állampolgár – oldalán is

– sorolták.

A gazdasági lap emlékeztetett, hogy 2024 szeptemberében indult el a Digitális Állampolgár app, ekkor élesedtek az alkalmazás első funkciói, például a kiállították az első digitális okmányt, az erkölcsi bizonyítványt, és a rendőri igazoltatás telefonon is működik már – idézte fel a Portfolio.

