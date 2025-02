Előkerült a bizonyíték: Brüsszel tényleg elvenné a 13. havi nyugdíjat

„Látjuk, hogy folyamatos támadások érik meglepő módon a 13. havi nyugdíjat. Az ember józan ésszel azt gondolná, hogy a 13. havi nyugdíj egy olyan ügy, ami körül akár nemzeti konszenzus is lehetne, de az egyik oldalon van az a Brüsszel markában lévő ellenzék, amely nem tud elvonatkoztatni a brüsszeli követelésektől és a Tisza Párt szakértőitől is olvashatjuk, hogy változtatni akarnak a 13. havi nyugdíjon. Az ellenzék másik fele Gyurcsány Ferencék pedig annak idején eltörölték a 13. havi nyugdíjat és Brüsszel kötelezett bennünket arra is, hogy egy tanulmányt készíttessünk az OECD-vel. Az OECD is azt javasolja, hogy a 13. havi nyugdíjat korlátozni, átalakítani szükséges. A kormány ezeknek a felszólításoknak nem tesz eleget, ezeket a javaslatokat nem fogadja el, a 13. havi nyugdíj a jövőben is a magyar nyugellátás fontos része lesz.”

A kormánykritikus sajtó ezzel szemben arra hivatkozik, hogy

az Európai Bizottság tagadja az állítást, mely szerint Brüsszel el akarná venni a 13. havi nyugdíjat Magyarországon.

Ezt az álláspontot valójában azonban minden portál a Népszava cikkéhez köti, amely semmilyen hivatalosabb forrásmegjelölést, vagy eredeti szöveget az állítólagos levélből, amelyet az állításuk szerint a Bizottságtól kaptak, nem tett nyilvánossá. Erre a forrásra épített később a Lakmusz is, amely elsőként a forrásmegjelölés és idézetek nélküli hivatkozásra építette tényellenőrző cikkét, majd pedig legutóbb arról írt szemrehányó elemzést, hogy a problémára Orbán Viktor egy olyan videóban hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán, amelyben az illusztrációként használt dokumentumban nem is foglalkoznak a 13. havi nyugdíj eltörlésével. Ez persze nem bizonyítja, hogy az Unió nem ellenzi ezt a kiegészítő ellátást.

Az Európai Tanács 2022-ben a Magyarország konvergencia programjáról szóló ajánlásában a 13. havi nyugdíjról – a Tanács 2020. július 20-ai ajánlásával összefüggésben – kritikusan fogalmaz. A COVID-járvány utáni világgazdasági válság kezelésére ugyanis az ajánlás fenntartható fiskális gazdaságpolitikát fogalmazott meg, amelyben voltak olyan diszkrecionáis költségvetési intézkedések, amelyek többnyire átmeneti jellegűek voltak, vagy ellensúlyozó intézkedésekkel párosultak, például a 13. havi nyugdíj bevezetése – olvashatjuk a jelentés 4. oldalán. A 2020-as szöveg keletkezése óta már majdnem öt év telt el, a kormányzat tehát hosszú távon fenntartotta az intézkedést.

A Kormányinfón említett OECD-jelentésben a 13. havi nyugdíj kiigazításáról olvashatunk, a közgazdaságtani ajánlás azonban a valóságban csökkentené a kedvezményben érintettek körét, és megemelné a nyugdíjkorhatárt is, az alábbi indoklással (51. oldal):

„Ez 2030-ban 0,18%-kal, 2045-ben 0,24%-kal, 2070-ben pedig 0,28%-kal csökkentené az összes kiadást (2.15. táblázat).”

Az ajánlás tehát az érintett nyugdíjasok egy része esetében a 13. havi nyugdíj eltörlését is jelentené egyben,

amely alátámasztja a kormányzati kommunikációban hallható állításokat, bár nem az intézkedés teljes eltörlésének igényével.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi