Az ember, aki mindent megígért, majd ebből semmit nem tartott be – egy éve robbant be Magyar Péter

Mivel a nyár legelején volt az önkormányzati és az EP-választás, bár Magyar –aki többször hangsúlyozta: nincsenek politikai ambíciói–, megmérettette magát az EP-választáson és mandátumot is szerzett, ezzel a lendülettel pedig be is navigálta pártját a Manfred Weber vezette Európai Néppártba.

De mi is Magyar véleménye az EP-képviselőkről? Korábban lapunk birtokába jutott egy beszélgetés, amelyben Magyar Péter a legnagyobb kamuállásnak nevezte az EP-képviselőséget. Ahogy megírtuk: 2023 nyarán Magyar Péter egy ismerősével chatelt a Messengeren, a beszélgetés során az európai parlamenti képviselőségről is szó esett. A június 9-i európai parlamenti választáson induló Magyar az ismerősének azt írta, hogy

képviselőként elég két hetet kint lenni, és a képviselőség a legnagyobb kamuállás a világon havi 20 ezer euróért.

A teljes beszélgetés így hangzott: