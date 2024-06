Magyar Péter önbizalomtól duzzadó mellkassal ül be az EP-be, miközben hasonló botrány miatt mások már rég lemondtak

Más még balesetet is okozott részegen

Tavaly nagy botrányt okozott Új-Zélandon, hogy Kiri Allan igazságügyi miniszter szolgálati autójával balesetezett, nekihajtott egy parkoló autónak, majd ellenszegült a rendőröknek, akik őrizetbe akarták venni ittas vezetés miatt.

Allan szellemi kimerültséggel és az extrém stresszel magyarázta tettét,

a baleset előtt nem sokkal szabadságot is kivett, hogy kipihenje fáradalmait. A leszbikus politikus a balesetet megelőző hónapban jelentette be, szakított addigi élettársával, valamint munkatársaival sem volt felhőtlen a kapcsolata. Bár Allan a miniszteri tisztségéről lemondott, egy időre folytatta képviselői munkáját a parlamentben, mert azon az állásponton volt, hogy személyes problémáit és a munkáját is meg tudja oldani.

Szintén nem maradt pozíciójában Alex Pastor, a Barcelona melletti Badalona korábbi polgármestere,

miután a koronavírus miatti lezárások idején autóját ittas állapotban vezette. A városvezetőt rövid időre a rendőrség őrizetbe vette, miután nem tett eleget a felszólításuknak és ellenállt a rendőri intézkedésnek. A szocialista politikus pártja nyomására jelentette be, hogy lemond a negyedik legnagyobb katalán város vezetői pozíciójáról.

Kormányfők is kerültek már szorult helyzetbe alkoholfogyasztás és bulizás miatt:

emlékezetes eset volt két éve, hogy kikerült a médiába egy felvétel Sanna Marin finn miniszterelnökről, amint egy privát rendezvényen kritizálói szerint vezető politikushoz nem méltó módon szórakozott. Sanna Marin állítása szerint csak kis mennyiségű alkoholt fogyasztott az ominózus estéken, kábítószert pedig egyáltalán nem szedett. Igazát bizonyítva még drogtesztet is csináltatott, amely negatív lett.