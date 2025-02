„Zajlik most egy vita, melynek során többen fölvetik, hogy Magyar Péter esetleg megszegte az ígéretét az elitváltásról, amikor leigazolta Ruszin-Szendi Romuluszt, hiszen az illető 2020-2021-ben még az Orbán-kormány helyettes államtitkára volt (előtte meg a miniszter titkárságvezetője). Mindenkit meg kell nyugtassak, három okból sem gond ez, plusz van egy extra örömhírem is.

1 – Tavaly novemberben hirdette meg Magyar Péter pártja a politikus-toborzási paramétereit, amelyek közt szó szerint szerepel ez a kitétel: »Nem voltam miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár (a helyettes államtitkári pozíció már nem kizáró ok)«. És lássuk be, miért is ne lehetne egy mai fideszes helyettes államtitkár a rendszerváltás záloga, végtére is nem az ATV-n vezet műsort vagy ilyenek, ő csak a NER-ben kormányoz. Megjegyzem, ugyanott szerepel az is, hogy »Nem voltam megyei jogú város vagy Budapest polgármestere, illetőleg 5000-nél nagyobb város polgármestere 2014 után«, ami szintén helyes, hiszen egy mai fideszes helyettes államtitkár jóval kevésbé fideszes mint Botka László, vagy (ha a kerületek is számítanak) Soproni Tamás és Kovács Gergő, tehát utóbbiakat kell csak eltiltani.

2 – Magyar Péter és Ruszin-Szendi együtt, egy időben dolgoztak a NER-nek, így Magyar tudhatja, hogy Romulusz vele együtt nyilván már akkor is kifejezte a rendszerrel szemben az elégedetlenségét. Jó, hát nem tüntettek vagy szólaltak fel nyilvánosan, meg előbbinek táncolnia kellett a kétharmad örömére a Bálnában, utóbbi meg mégse utasíthatta vissza Áder Jánostól a lovagkeresztet, de biztosan küzdöttek ott belül, keményen, nem ilyen Varjú-módra, hogy na jó, hát csak öt MTVA-s biztonsági őrrel verekszem, hanem izé, hát Magyar nyilván vitázott valami Tiborcz-kastélyban vagy NER-es rooftopon koktélozgatva a Gulyás Gergellyel, vagy nem tudom.

3 – Az úgynevezett Doppler-diktatúra jelensége. Amikor egy fideszes kiábrándul (elbocsátódik, kirúgódik), számára onnantól van diktatúra. Előtte még nem, előtte még legitim volt a részvétele a NER-ben, és csak utána, tehát 2010 őszétől, 2013 tavaszától, a 2015-ös Simicska-átállástól, a 2018-as tisztogatástól vagy a tavalyi Partizán-interjútól, kinek-kinek a maga átállása jelöli ki azt a pontot, amely kapcsán elvárhatja tőlünk, hogy lebólintsuk, hogy odáig tök oké volt fideszesnek lenni. Tavaly februárig például hülye volt mindenki, aki a NER-re panaszkodott! Azért állt át pont 2024 elején Magyar, mert odáig volt legitim fideszesnek lenni (nézzük csak meg, miket mond akkor még Orbán kormányzásáról), és azóta romlott el minden.

És akkor jöjjön az örömhír: hiszik vagy sem, jelenleg minden csodálatos Orbán rendszerében. És nem, ezt nem én mondom. Ha esetleg ugyanis nem lesz jövőre kormányváltás, és a szokott menetrendet tartva valamikor 2029 magasságában jön egy újabb kiábrándult fideszes, mit fog ő mondani? Hogy »muszáj pont most megszólalnom, mert most elromlott minden, ami pár éve még rendben volt« – és az ellenzéki sajtó komoly pofával lebólintja majd, hogy igen, igen, 2025-ben még teljesen oké volt a Fidesz-kormánynak dolgozni, akkor még rendben mentek a dolgok.”

